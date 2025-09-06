員旅前家人開刀…他不去反被公司「索賠1萬」嘆：不該當老實人

你的公司有舉辦員工旅遊嗎？一名網友分享，近期公司規劃員工旅遊，但在出發前，家人正好要開刀，他決定放棄員旅陪家人，結果因取消的太臨時，反倒要賠償一萬多元，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「因事臨時不能參加員旅，卻要賠償違約金」為題，指出公司全額補助規劃員工旅遊，不過近期得知出國前一天家人要開刀，決定陪同家人，放棄員旅的機會，結果卻被告知因取消太臨時、旅行社開票不足人數，需要付違約金，雖然公司願意吸收部分金額，但他也要賠償1萬多元。

這名網友進一步說明，如果自己不事先取消，出發日當天再掰理由搪塞過去，反正飛機時間到，大家還是會飛出去，頂多是自己趕不上，放棄員旅權利，如今是喪失員旅福利又要賠償違約金，直呼「當個老實人提前告知，換來這樣的結果」。

貼文一出後，不少網友都表示「就是你的問題沒錯啊，公司在事前要先付訂金、保險給旅行社，又因為你突然不去必須修改訂單，而且還是出發的『前一周』，這些修改訂單增加的隱形成本，本來就是要由你吸收，而且公司願意讓你負擔部份損失已經很好了」、「你要出國旅行社公司得幫你預訂服務與商品（機票、住宿、接駁交通、餐飲、保險....等），這些費用都是在你出國前款項可能都已先預付掉了，所以你無法出發，也會造成旅行社的損失，才會延伸出取消需收取費用」、「台灣奧客和不守信用的人真多 而且就算變成當天臨時不到，人家員工旅遊回來一樣會找你算帳」。

此外，留言區也有自稱旅行社的網友回應「你就算自己跟團，如果遇到家裡有事要取消，也會收取消費用啊⋯加上機票開票了，機票上面就已經寫你的名字，就算換人或是退票還是會有更改的費用，而且你就算說趕不上飛機非常臨時沒搭機，也會有no show費用要負擔」。