板橋計程車急切外車道載客 騎士長按喇叭引網友論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
計程車攬客爭議是道路安全重要議題之一。示意圖/ingimage

新北市板橋區館前西路近日上演一場驚險插曲。一名機車騎士夜間行經館前西路與縣民大道一段路口時，遇前方計程車原先打左轉燈，卻因人行道有乘客招手臨時變更方向，急打右轉燈並靠邊停車，讓後方騎士氣得連續長按喇叭6秒，現場氣氛一度緊繃。

該騎士將行車紀錄器畫面投稿至YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」。影片可見，當時計程車突然切向路邊停靠，後方騎士被迫緊急煞停，並長時間按喇叭示警。等到路邊乘客上車後，計程車才緩慢駛離，騎士這才繼續前行。事後騎士在文中抱怨：「（計程車）一開始打左燈，結果看到有人招手就直接急切右道剪我！」

畫面曝光後卻引來不同聲音。部分網友替騎士抱屈，認為計程車「臨時變換車道確實危險」；但也有不少人批評騎士反應過度，「喇叭是用來提醒的，不是發洩情緒的」、「前車已經打燈示意，硬要從右側超車才會卡住」、「環境就這樣，換位思考或許就不會那麼猴急」。

這起事件引發討論，計程車急停載客、騎士鳴長笛抗議，雙方動作雖各有理由，卻也再次提醒駕駛與用路人，路口變換方向時更應多一份注意與耐心，避免衝突與危險。

騎士 計程車 摩托車

