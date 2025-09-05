孝親遊害慘自己！她砸5萬帶媽出國2週快崩潰 網勸：長輩一律跟團

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友今年想招待年近60歲，從沒出過國的媽媽出遊2週，沒想到對方卻問題一堆，讓她覺得心累。示意圖/ingimage
一名網友今年想招待年近60歲，從沒出過國的媽媽出遊2週，沒想到對方卻問題一堆，讓她覺得心累。示意圖/ingimage

近日一名網友透露，媽媽覺得出國玩浪費錢，因此這輩子從沒出過國，所以她今年特別想說要招待媽媽，帶她出國玩2週，但沒想到對方卻問題一堆，讓她覺得心累。文章曝光，過來人紛紛建議「帶長輩出門一律跟團」。

該名網友在Dcard分享，今年想招待年近60歲，從沒出過國的媽媽出遊2週，機票、住宿、交通、餐費等由她全包。原po本身有好幾年獨旅自由行的經驗，一年超過6次，行程都是自己安排，而這次她想帶媽媽玩4個城市，一人5萬左右。

然而確定完行程，媽媽卻說朋友說去那邊玩很便宜，不需要那麼貴，她反問「妳確定他去2週嗎？而且我們去4個城市」，媽媽聽完不說話，接著又想找阿姨一起參加，但原po婉拒表示住宿機票都訂好了。

媽媽接著說，她看網路上的旅行社團費只要2萬多，原po解釋那是低價購物團，會被帶去一直購物，「我們光機票跟交通就快2萬，8天還有吃飯住宿那些，怎麼可能3萬內」。除此之外，媽媽還想幫朋友帶伴手禮，原po請她自己付錢，卻被罵小氣，讓她既傻眼又感嘆，「花錢帶她出去，要配合她的身體狀況排行程，還要被質疑有的沒的，超累」。

文章曝光，過來人紛紛建議跟團，「帶長輩出國只推旅行團，不然到時候還會被靠邀食物難吃、走太久、景色普普，跟團吃三菜一湯是有他的原因的」、「不幫長輩報團出國，根本是渡劫」、「我都直接出錢幫父母跟團，再各給一萬旅遊經費，剩下他們自己處理」、「很多把兒女的安排嫌到一無是處的長輩，在導遊面前乖得跟狗一樣」。

不過，也有人能理解原po媽媽的心情，「媽媽如果第一次出國，會這樣想也沒什麼不對」、「可以理解，畢竟這是第一次出國，回來可以跟親朋好友分享跟喜悅」、「令堂第一次出國，不確定能不能適應國外環境，氣候、飲食、不斷移動，對第一次出國的長者都是負擔和壓力」。

