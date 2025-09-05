快訊

自己聞不到！他熬夜身體竟飄「腐爛味」 過來人點頭：真的會臭

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友分享，身邊的人提醒他「身上有股臭味」，結果與他熬夜有關。示意圖/ingimage
熬夜身上也會有異味？近日身邊的人提醒他「身上有股臭味」，但他心想自己每天都有洗澡、換衣服，怎麼可能會有味道。然而調整作息後，異味竟也跟著消失，讓他驚呼「作息真的會影響體味嗎？」。

該名網友在Dcard上以「熬夜身體變臭是真的」為題分享，身邊的人說他身上有股臭味，起初他以為可能是房間不通風，二氧化碳累積才導致異味。後來去看中醫，才知道原來常熬夜的人，蛋白質分解後產生的「氨」，可能會讓身體散發異味。

於是他嘗試晚上11點就上床睡覺，結果真的有改善。奇怪的是，他自己聞不出差別，但身邊的人都說沒熬夜後異味消失了，也讓他大感驚訝。他回想過去因工作繁忙，常熬夜到凌晨兩點多，現在作息稍微正常一些。他好奇，有沒有人也發現，「熬夜後身體味道會變重，作息真的會影響體味嗎？」

文章曝光，網友們紛紛透露有類似經驗，「我如果熬夜或沒睡飽，身上真的會有一種味道。抽象一點的就是很像乾燥，皮膚很乾的味道」、「我熬夜之後開始有狐臭，很臭那種，最近不熬夜真的沒了」、「那味道真的很臭，而且那不是口臭，是身體自己發出來的味道會臭到在同一個空間就聞到」、「我長期熬夜，有次我朋友跟我說我身上有股淡淡的腐爛味」。

除了熬夜身體散發的異味，也有嗅覺敏感的人表示，「我自從懷孕後，可以聞出先生身體不好，或是他只要壓力很大情緒很不好時，那天身體氣味會很重」、「我在長照工作八年，有時候遇到病況不好的長輩，真的聞得出來應該剩不多時間了」、「感冒、癌症……都能聞得出味道，我家人得癌症的時候就有一種濃烈刺鼻的味道，但本人沒有感覺」。

