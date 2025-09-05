美食街日系麵店「一餐200元」怎存活？網激推2優點：帶小孩逛街首選

台灣不少大賣場和百貨公司美食街常見日系連鎖品牌「丸龜製麵」，有網友近日在PTT發文討論，指「丸龜製麵」的價位跟一般台灣外面的麵店比價格還是稍高，好奇為何可以生存下來，話題一出立刻引發網友熱議。

原PO表示，像一蘭這類知名度極高的日式拉麵，幾乎成為台灣人赴日必吃清單，但「那丸龜製麵去日本的人就不一定會去吃」。他進一步分析，日本本地的烏龍麵，特別是四國地區，口感更Q彈，且丸龜在台灣消費並不算便宜，「除了清湯烏龍麵外，其他價格幾乎都是百元起跳，再隨便夾個炸物可能也上看150至200多台幣，跟一般台灣外面的麵店比價格還是稍高」，因此好奇丸龜製麵「怎麼生存下來的？」

貼文一出，引來不少網友留言熱烈討論，多數網友指出，丸龜製麵在百貨公司美食街具有優勢，「百貨公司美食街的平價款」、「以美食街來說，最低價的餐點只能選擇這」、「在美食街的話，堪稱無敵」、「美食街它最便宜又快速，帶小孩逛街首選」。

有人直言「品質穩定好吃，光穩定這點就很多店做不到了」、「品質不錯，然後比起日式拉麵清爽多了，最重要的是價錢便宜一點」、「美食街相對便宜的啊，自己夾炸物很爽啊，湯頭也算是男女老少都能接受的口味吧」。

在價格定位上，也有網友覺得相對親民，「烏龍麵好吃，我覺得很便宜」、「不吃炸物的話比拉麵便宜吧」、「定價沒有直接日圓換成新台幣就很良心」。

此外，自助式的取餐方式也獲得青睞，「麵衣蔥花吃到飽，點牛肉湯烏龍吃完再加湯」、「開放式廚房服務，有在吃自助餐的fu」。不少人更點名炸物是加分關鍵，「蝦肉棒跟竹輪超好吃」、「炸魚好吃，無限加湯超讚的」。