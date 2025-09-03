聽新聞
一堆人忽略的隱藏好康！他ATM提款隨手一點抽中Switch 2 中信：APP也可
原來領錢還能抽大獎？一名網友透露，朋友只是單純提款，竟意外抽中Nintendo Switch 2主機同捆組，消息一出立刻引發熱議，許多人驚呼「第一次知道ATM真的會中獎」，也有人相當懊悔，「以後領錢不亂跳過了」。
該名網友在threads上分享，朋友到中信ATM領個1000元，結果抽中Switch 2，並曬出一張照片，只見內容寫著恭喜您獲得「Nintendo Switch 2 主機+瑪利歐賽車世界同捆組」，讓他直呼朋友真是幸運。
文章曝光，讓許多人驚呼「第一次聽過有抽獎」，「什麼，大家每次都略過不要的機會竟然可以中獎」、「原來ATM真的會中獎，可以坐時光機回去賞自己兩巴掌，給我抽」、「以後不亂跳過了」。文中的幸運兒也現身表示，自己只是為了吃早餐而去提款，就幸運中獎了。
根據中國信託銀行官網資訊，從7月14日至9月30日，使用中信銀行APP跨行轉帳、ATM臺幣跨行提款/存款/轉帳，或外幣跨行提款/存款，才有機會使用點數，參加「Nintendo Switch 2 主機+瑪利歐賽車世界同捆組」、OPENPOINT抽獎。
