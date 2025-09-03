快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

一堆人忽略的隱藏好康！他ATM提款隨手一點抽中Switch 2 中信：APP也可

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，朋友只是單純提款，竟意外抽中Nintendo Switch 2主機同捆組。示意圖/ingimage
一名網友透露，朋友只是單純提款，竟意外抽中Nintendo Switch 2主機同捆組。示意圖/ingimage

原來領錢還能抽大獎？一名網友透露，朋友只是單純提款，竟意外抽中Nintendo Switch 2主機同捆組，消息一出立刻引發熱議，許多人驚呼「第一次知道ATM真的會中獎」，也有人相當懊悔，「以後領錢不亂跳過了」。

該名網友在threads上分享，朋友到中信ATM領個1000元，結果抽中Switch 2，並曬出一張照片，只見內容寫著恭喜您獲得「Nintendo Switch 2 主機+瑪利歐賽車世界同捆組」，讓他直呼朋友真是幸運。

文章曝光，讓許多人驚呼「第一次聽過有抽獎」，「什麼，大家每次都略過不要的機會竟然可以中獎」、「原來ATM真的會中獎，可以坐時光機回去賞自己兩巴掌，給我抽」、「以後不亂跳過了」。文中的幸運兒也現身表示，自己只是為了吃早餐而去提款，就幸運中獎了。

根據中國信託銀行官網資訊，從7月14日至9月30日，使用中信銀行APP跨行轉帳、ATM臺幣跨行提款/存款/轉帳，或外幣跨行提款/存款，才有機會使用點數，參加「Nintendo Switch 2 主機+瑪利歐賽車世界同捆組」、OPENPOINT抽獎。

ATM Switch2 OPENPOINT 中國信託

延伸閱讀

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

政大宿舍分房看興趣？學弟填「水上芭蕾」真同房 校方曝分配機制

怎辨認台灣人？日網紅揭「7大特徵」眾人有感：被挖出密碼了

相關新聞

一堆人忽略的隱藏好康！他ATM提款隨手一點抽中Switch 2 中信：APP也可

原來領錢還能抽大獎？一名網友透露，朋友只是單純提款，竟意外抽中Nintendo Switch 2主機同捆組，消息一出立刻引發熱議...

怎辨認台灣人？日網紅揭「7大特徵」眾人有感：被挖出密碼了

同屬於亞洲人，台灣、日本人常因外貌相近，讓人第一時間不容易分辨。近日YouTuber阿部瑪利亞，分享在日本人眼中，能認出是台灣人的「7大特徵」...

知名餐廳西堤「多種隱藏吃法」曝光！老饕嗨喊：麵包吃到飽

知名牛排連鎖餐廳「西堤牛排」因貼心服務廣受客人喜愛。近日有網友親自到店用餐，實測網路上流傳的多項「隱藏版服務」，發現只要禮貌...

父搭捷運不讓座「遭老人怒嗆1句」 結局曝光全網笑翻

博愛座在近年屢次發生不少爭議，一名男網友分享，爸爸近期在捷運上坐博愛座，被一名約60歲的老先生怒罵，沒想到爸爸秀出身分證後，讓對方當場語塞。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

食物賣不完報廢好可惜？老闆揭背後苦衷 網嘆：人心險惡！

不少民眾走進餐飲店時，常見業者將當日未售完的食材或產品報廢，心中難免納悶：「為什麼不打折賣？」「為什麼不送給員工或客人？」「為什麼不捐給弱勢？」對此，一名餐飲業老闆近日就在Dcard發文，直言這些問題常被提起，但背後其實有許多外界難以理解的考量。

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

「連後座也會被抓？」國道1號湖口路段去年起啟用AI科技執法，10個月內就開出超過5000張未繫安全帶罰單，讓不少駕駛人荷包失血。許多人以為只要前座繫好就沒事，沒想到後座乘客鬆懈未繫，也會被AI一一抓包，消息曝光後在網路上掀起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。