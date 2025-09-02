知名餐廳西堤「多種隱藏吃法」曝光！老饕嗨喊：麵包吃到飽

知名牛排連鎖餐廳「西堤牛排」因貼心服務廣受客人喜愛。近日有網友親自到店用餐，實測網路上流傳的多項「隱藏版服務」，發現只要禮貌提出需求，不僅麵包與沙瓦可以免費續加，飲品中的布蕾香紅還能多要一份布蕾，部分餐點更可互換，貼心舉動讓老饕們直呼「超貼心、超加分」。

有網友在Dcard發文分享用餐經驗，指出西堤牛排的開胃菜「鮮蝦蘆筍佐咖哩優格醬」雖已取消「全蝦」選項，但仍可換成「全蘆筍」，且咖哩優格醬可額外索取一份；此外，麵包與沙瓦可免費續點，主餐附的小蔬菜也能再加，部分同價位餐點更可互換，滿足顧客不同口味需求。

原PO表示，最讓他驚訝的是飲品「布蕾香紅」竟可額外加一份布蕾，奶蓋風味更加濃郁。不過他也提醒，這些「隱藏服務」屬於額外福利，並非強制提供，建議顧客下次用餐時禮貌詢問，避免濫用或為難店員。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，「那個布蕾醬居然可以加」、「我弟一口喝掉半杯，我哭了半年」。不過也有網友提醒，布蕾加量並非每間分店都提供，建議用餐時詢問，以免給店員造成困擾。

不少網友也分享自己的用餐經驗，「超餓時，焗烤蘑菇的麵包竟續了三次」、「因為喜歡喝沙瓦，問了員工後直接給我一大壺」、「隨口稱讚甜點好吃，沒想到過一下子就送上了那份甜點」。還有客人分享，將沙拉換成焗烤蘑菇，還完全不用額外付費。