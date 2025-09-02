食物賣不完報廢好可惜？老闆揭背後苦衷 網嘆：人心險惡！

不少民眾走進餐飲店時，常見業者將當日未售完的食材或產品報廢，心中難免納悶：「為什麼不打折賣？」「為什麼不送給員工或客人？」「為什麼不捐給弱勢？」對此，一名餐飲業老闆近日就在Dcard發文，直言這些問題常被提起，但背後其實有許多外界難以理解的考量。

為什麼不減價販售？

這名老闆舉例，過去便利商店打折麵包曾引發爭議，甚至發生顧客為了折扣責罵店員的情況。若餐飲店長期採用「降價出清」策略，容易養成消費者只在特定時段、特定情況下購買的習慣，品牌價值也會被削弱，之後很難再以原價銷售。加上深夜班員工往往因此被迫加班，還可能遭遇顧客冷嘲熱諷，對營運並非好事。

為什麼不給員工或請客人吃？

他坦言，免費提供員工或熟客食物，可能導致不當行為。例如，有員工會刻意不把商品上架，以便自己食用，甚至會叫親友來店「免費享用」，破壞店內形象，更有人轉手低價販賣。此外，一旦食安問題發生，責任仍由店家承擔，風險極高。

為什麼不捐給弱勢？

老闆強調，這同樣涉及食安與形象問題。雖然部分產品保存期尚未到，但若僅在報廢時才捐，長期下來可能讓受助者感覺被「當成垃圾場」。在無法保證品質安全的情況下，這樣做不僅吃力不討好，還可能傷害品牌。他反問：「換個角度想，你願意花同樣的錢，買前天剩下的食物嗎？」

除了食物報廢，這位老闆也提到另一個常見困擾：「為什麼員工不能私自叫貨到家裡？」即便員工願意自己付錢，也多半不被允許。他解釋，公司能以低於市價的價格進貨，是因為與廠商簽訂契約，但若員工以個人需求或商業目的轉賣，就等於繞過契約。雖然有些老闆睜一隻眼閉一隻眼，但他直言：「老闆願意給你這樣做你要感謝，但這絕對不是應該的！」

貼文曝光後掀起網友熱議，許多人表示「良善的觀點建立在公民素養高的國家，抱歉台灣不適用，台灣只有一堆台灣鯛」、「就會看到有人把你沒打折的商品藏到特價時候買」、「很多看似離譜的規定背後，肯定有什麼離譜的事情發生過」。

還有網友分享「以前國中補習班附近一家早餐店，原本都會把剩下的食物一份份包好放在門口的桌上，讓需要的人拿去吃，直到有人跑去告他們害自己食物中毒還是什麼的，就寧可倒 泔水桶【泔水桶】盛使用過的髒水的桶子，也有人用來裝廚餘。 也不給人吃了」。

還有網友點出結論，「我總結四個字：人心險惡！免費送：保存不當，吃壞肚子，告你；折扣賣：天天跑來問，為什麼不折扣；給員工：不當員工惡意留存，自己吃；員工優惠價：想吃什麼，大量生產，賣不完自己再用優惠價購入。但凡以上『每一個』都遵守規則、不鑽漏洞，都不會搞成這樣」、「結論：吃力不討好的事情沒人要做」。