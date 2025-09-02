快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

聽新聞
0:00 / 0:00

食物賣不完報廢好可惜？老闆揭背後苦衷 網嘆：人心險惡！

聯合新聞網／ 綜合報導
餐飲業每天都要面對賣不完的報廢食物，許多人好奇「為什麼不打折賣？」有老闆特地發文解釋背後原因。示意圖／ingimage
餐飲業每天都要面對賣不完的報廢食物，許多人好奇「為什麼不打折賣？」有老闆特地發文解釋背後原因。示意圖／ingimage

不少民眾走進餐飲店時，常見業者將當日未售完的食材或產品報廢，心中難免納悶：「為什麼不打折賣？」「為什麼不送給員工或客人？」「為什麼不捐給弱勢？」對此，一名餐飲業老闆近日就在Dcard發文，直言這些問題常被提起，但背後其實有許多外界難以理解的考量。

為什麼不減價販售？

這名老闆舉例，過去便利商店打折麵包曾引發爭議，甚至發生顧客為了折扣責罵店員的情況。若餐飲店長期採用「降價出清」策略，容易養成消費者只在特定時段、特定情況下購買的習慣，品牌價值也會被削弱，之後很難再以原價銷售。加上深夜班員工往往因此被迫加班，還可能遭遇顧客冷嘲熱諷，對營運並非好事。

為什麼不給員工或請客人吃？

他坦言，免費提供員工或熟客食物，可能導致不當行為。例如，有員工會刻意不把商品上架，以便自己食用，甚至會叫親友來店「免費享用」，破壞店內形象，更有人轉手低價販賣。此外，一旦食安問題發生，責任仍由店家承擔，風險極高。

為什麼不捐給弱勢？

老闆強調，這同樣涉及食安與形象問題。雖然部分產品保存期尚未到，但若僅在報廢時才捐，長期下來可能讓受助者感覺被「當成垃圾場」。在無法保證品質安全的情況下，這樣做不僅吃力不討好，還可能傷害品牌。他反問：「換個角度想，你願意花同樣的錢，買前天剩下的食物嗎？」

除了食物報廢，這位老闆也提到另一個常見困擾：「為什麼員工不能私自叫貨到家裡？」即便員工願意自己付錢，也多半不被允許。他解釋，公司能以低於市價的價格進貨，是因為與廠商簽訂契約，但若員工以個人需求或商業目的轉賣，就等於繞過契約。雖然有些老闆睜一隻眼閉一隻眼，但他直言：「老闆願意給你這樣做你要感謝，但這絕對不是應該的！」

貼文曝光後掀起網友熱議，許多人表示「良善的觀點建立在公民素養高的國家，抱歉台灣不適用，台灣只有一堆台灣鯛」、「就會看到有人把你沒打折的商品藏到特價時候買」、「很多看似離譜的規定背後，肯定有什麼離譜的事情發生過」。

還有網友分享「以前國中補習班附近一家早餐店，原本都會把剩下的食物一份份包好放在門口的桌上，讓需要的人拿去吃，直到有人跑去告他們害自己食物中毒還是什麼的，就寧可倒泔水桶【泔水桶】盛使用過的髒水的桶子，也有人用來裝廚餘。也不給人吃了」。

還有網友點出結論，「我總結四個字：人心險惡！免費送：保存不當，吃壞肚子，告你；折扣賣：天天跑來問，為什麼不折扣；給員工：不當員工惡意留存，自己吃；員工優惠價：想吃什麼，大量生產，賣不完自己再用優惠價購入。但凡以上『每一個』都遵守規則、不鑽漏洞，都不會搞成這樣」、「結論：吃力不討好的事情沒人要做」。

Dcard 老闆 廚餘

延伸閱讀

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

照片、護身符別亂放！命理師：錢包5樣物品恐害財運漏光

住飯店敲房門、鞋子弄亂根本沒用！民俗專家：「1動作」鬼就出不去了

相關新聞

食物賣不完報廢好可惜？老闆揭背後苦衷 網嘆：人心險惡！

不少民眾走進餐飲店時，常見業者將當日未售完的食材或產品報廢，心中難免納悶：「為什麼不打折賣？」「為什麼不送給員工或客人？」「為什麼不捐給弱勢？」對此，一名餐飲業老闆近日就在Dcard發文，直言這些問題常被提起，但背後其實有許多外界難以理解的考量。

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

「連後座也會被抓？」國道1號湖口路段去年起啟用AI科技執法，10個月內就開出超過5000張未繫安全帶罰單，讓不少駕駛人荷包失血。許多人以為只要前座繫好就沒事，沒想到後座乘客鬆懈未繫，也會被AI一一抓包，消息曝光後在網路上掀起熱烈討論。

便利貼「翹不翹看運氣」？她公開正確撕法 網淚推：強迫症有救了

便利貼是常用文具，但每次使用時總是會有一邊捲起、無法服貼導致掉落，令人非常苦惱。近日有網友揭露便利貼「正確撕法」，只要抓對角度，就能得到一張平平整整的便利貼！ 原PO在threads上發文笑說「

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

南韓人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年來首度「帶團返鄉」，門票一開賣就在3分鐘內秒殺，然而有粉絲好不容易搶到票，卻被住宿價格嚇到，有飯店平日只要1千多元，演唱會當天竟飆破1萬1，引發熱議。

抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝

你知道星巴克的飲品有提供客製化服務嗎？一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

超商店員業務繁雜，還要面對奧客。有網友貼出一段影片，影片中店員情緒崩潰跪下和客人道歉，引起廣大網友心疼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。