父搭捷運不讓座「遭老人怒嗆1句」 結局曝光全網笑翻

博愛座在近年屢次發生不少爭議，一名男網友分享，爸爸近期在捷運上坐博愛座，被一名約60歲的老先生怒罵，沒想到爸爸秀出身分證後，讓對方當場語塞。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「勒索博愛座踢到鐵板」為題，指出爸爸近期搭捷運時，才剛坐下博愛座，就被一名老先生怒罵「年輕人好手好腳坐什麼博愛座？」，並要求爸爸讓位給他，此時爸爸告訴對方「我已經65歲了」，但老先生卻不相信，直到爸爸秀出身分證，對方才啞口無言，離開現場，讓原PO笑稱「勒索博愛座結果踢到鐵板，是因為我爸看起來太年輕了嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「好想當在場的人」、「要怎麼樣65歲被誤會到是年輕人？太誇張了想看照片」、「老先生發起搏鬥座戰鬥邀請，結果發現老先生資格不符」、「這不是我要看的結局，我等的是老先生被罵得咪咪冒冒再離開」、「為什麼有種報梯數，卻被更老的電的感覺」、「區區不到60歲，敢發起戰鬥邀請還失敗，失敗中的失敗」、「對原PO爸來說真是令人愉快的誤會」、「快60也不算老人吧，連強制退休年齡都不到」。

事實上，「博愛座」已正式走入歷史，經立法院三讀通過，確定改為「優先席」，並擴大適用對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」，而交通部一併修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，公布優先席標準圖示，最快將於9月正式上路。