快訊

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

一片死寂！阿富汗強震已至少800死、國際救援不管？

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

聯合新聞網／ 綜合報導
開車上路，依規後座乘客也必須繫妥安全帶。示意圖／ingimage
開車上路，依規後座乘客也必須繫妥安全帶。示意圖／ingimage

「連後座也會被抓？」國道1號湖口路段去年起啟用AI科技執法，10個月內就開出超過5000張未繫安全帶罰單，讓不少駕駛人荷包失血。許多人以為只要前座繫好就沒事，沒想到後座乘客鬆懈未繫，也會被AI一一抓包，消息曝光後在網路上掀起熱烈討論。

國道公路警察局表示，AI執法系統自2024年10月上線，會自動拍攝車輛並辨識是否確實繫帶，再由人工逐一審核確認。統計至今，湖口路段已告發5060件，佔國道二隊同期取締件數近三分之一，顯示違規情況相當普遍。

不少違規者收到罰單後喊冤，至今已有584件申訴，但大部分都被駁回。像是苗栗一名女子雖辯稱有繫上安全帶，只是因摩擦鎖骨改繫於腋下，仍被法官認定未依規定使用，維持3000元罰鍰。

對於後座乘客未繫全安帶遭罰，網友紛紛留言表示看法，「還可以抓後座未繫安全帶，真的要注意」、「老一輩居多」、「這就是為什麼一堆車的隔熱弄很黑的原因」、「安全帽才500還不是抓到大家都戴了」、「再加一個臉部辨識！保證再多5000件無照駕駛」。

依《道路交通管理處罰條例》，汽車駕駛人、前座及後座乘客都必須繫安全帶。若在一般道路違規，駕駛人將被罰1500元；高速公路或快速道路上違規，則處3000至6000元。警方提醒，高速行駛時一旦未繫安全帶，發生事故往往直接被拋飛車外，後果不堪設想。

目前，全國僅國1湖口段有AI安全帶執法，但警方透露，未來將研議擴大設置到更多路段。事實上，AI科技執法已逐步應用在闖紅燈、超速、未禮讓行人、違停等項目，桃園市警局統計更顯示，事故率因此下降逾一成。

國道警方提醒民眾行車上路不論駕駛、乘客都要繫安全帶，以免挨罰。圖／國道警方提供
國道警方提醒民眾行車上路不論駕駛、乘客都要繫安全帶，以免挨罰。圖／國道警方提供

國道 罰單 交通違規

相關新聞

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

「連後座也會被抓？」國道1號湖口路段去年起啟用AI科技執法，10個月內就開出超過5000張未繫安全帶罰單，讓不少駕駛人荷包失血。許多人以為只要前座繫好就沒事，沒想到後座乘客鬆懈未繫，也會被AI一一抓包，消息曝光後在網路上掀起熱烈討論。

便利貼「翹不翹看運氣」？她公開正確撕法 網淚推：強迫症有救了

便利貼是常用文具，但每次使用時總是會有一邊捲起、無法服貼導致掉落，令人非常苦惱。近日有網友揭露便利貼「正確撕法」，只要抓對角度，就能得到一張平平整整的便利貼！ 原PO在threads上發文笑說「

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

南韓人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年來首度「帶團返鄉」，門票一開賣就在3分鐘內秒殺，然而有粉絲好不容易搶到票，卻被住宿價格嚇到，有飯店平日只要1千多元，演唱會當天竟飆破1萬1，引發熱議。

抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝

你知道星巴克的飲品有提供客製化服務嗎？一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

超商店員業務繁雜，還要面對奧客。有網友貼出一段影片，影片中店員情緒崩潰跪下和客人道歉，引起廣大網友心疼。

說用信用卡店員總是多問「1句」讓他納悶 網一看共鳴：超不懂

刷卡與電子支付是現代見怪不怪的結帳方式，一名網友卻在Dcard納悶提問，為什麼每次說要刷卡結帳店員總會多問是不是「Apple Pay」。貼文曝光後引發網友討論，也有內行網友出面解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。