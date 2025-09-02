繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

「連後座也會被抓？」國道1號湖口路段去年起啟用AI科技執法，10個月內就開出超過5000張未繫安全帶罰單，讓不少駕駛人荷包失血。許多人以為只要前座繫好就沒事，沒想到後座乘客鬆懈未繫，也會被AI一一抓包，消息曝光後在網路上掀起熱烈討論。

國道公路警察局表示，AI執法系統自2024年10月上線，會自動拍攝車輛並辨識是否確實繫帶，再由人工逐一審核確認。統計至今，湖口路段已告發5060件，佔國道二隊同期取締件數近三分之一，顯示違規情況相當普遍。

不少違規者收到罰單後喊冤，至今已有584件申訴，但大部分都被駁回。像是苗栗一名女子雖辯稱有繫上安全帶，只是因摩擦鎖骨改繫於腋下，仍被法官認定未依規定使用，維持3000元罰鍰。

對於後座乘客未繫全安帶遭罰，網友紛紛留言表示看法，「還可以抓後座未繫安全帶，真的要注意」、「老一輩居多」、「這就是為什麼一堆車的隔熱弄很黑的原因」、「安全帽才500還不是抓到大家都戴了」、「再加一個臉部辨識！保證再多5000件無照駕駛」。

依《道路交通管理處罰條例》，汽車駕駛人、前座及後座乘客都必須繫安全帶。若在一般道路違規，駕駛人將被罰1500元；高速公路或快速道路上違規，則處3000至6000元。警方提醒，高速行駛時一旦未繫安全帶，發生事故往往直接被拋飛車外，後果不堪設想。

目前，全國僅國1湖口段有AI安全帶執法，但警方透露，未來將研議擴大設置到更多路段。事實上，AI科技執法已逐步應用在闖紅燈、超速、未禮讓行人、違停等項目，桃園市警局統計更顯示，事故率因此下降逾一成。