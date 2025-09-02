便利貼「翹不翹看運氣」？她公開正確撕法 網淚推：強迫症有救了

便利貼是常用文具，但每次使用時總是會有一邊捲起、無法服貼導致掉落，令人非常苦惱。近日有網友揭露便利貼「正確撕法」，只要抓對角度，就能得到一張平平整整的便利貼！

原PO在threads上發文笑說「只有我不知道？」，指出過去總以為便利貼邊緣翹翹是正常的，沒想到改從側面撕就完全不會翹，「原來我一直用錯方法」。同時附上教學影片，可看到一開始用常見的方法「由下往上撕」，便利貼有背膠一側直接捲起，貼好後即使壓平，下方依舊頑強翹起，但改成側邊撕，就只有一小角微微捲起，手指輕輕一壓，便利貼就能乖順地服貼在桌面上。

實用小知識一分享出來，立刻獲得網友大推，「原來要這樣用」、「好好笑，感覺很基本但我也不知道，感謝你冒著被嗆的風險發出來」、「終於不用看黏的那端捲捲的，居然有這種好方法，翹不翹我都以為是天註定」、「很冷門但對我這個強迫症很有用的小知識」、「我從來沒想過有不翹的技巧，以為翹是正常的」、「看留言才知道很多人不知道這件事」。

也有人分享讓便利貼更平整的方法，「再加一個方法可以更不翹，就是用你的方法，然後斜斜的拉（大概45度角，直接得到平整的一張」。