TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

南韓人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年來首度「帶團返鄉」，門票一開賣就在3分鐘內秒殺，然而有粉絲好不容易搶到票，卻被住宿價格嚇到，有飯店平日只要1千多元，演唱會當天竟飆破1萬1，引發熱議。

有網友29日在Threads分享，雖然搶到TWICE的票很幸運，但一查住宿才發現，某間飯店的房價原本平日只要1,134元，11月22日當天直接開價到1萬1千多元，足足是平時的10倍，也讓他不禁直呼：「在跟我開玩笑嗎？」

貼文一出引來不少討論，「高雄市觀光局應該要處理」、「國旅都一個樣，如果是惡意哄抬的直接檢舉起來」、「是我的話，會搭可以接得上的火車去住台南，住宿費省起來」、「這可以檢舉，高雄市政府會去查」、「剛去看10/18 BLACKPINK演唱會也1萬8」。

對此，高雄市觀光局長高閔琳也在下方留言回應，該飯店報備價格分別為雙人房6720元、四人房9520元、行政套房1萬3720元，觀光局30日派員至現場稽查，查有四人房售價14,354元，已有超收情形，將依《發展觀光條例》處以1萬至5萬元罰鍰。

雖然不少人讚觀光局很有效率，不過也有網友質疑「罰太輕」。對此，高閔琳也說明，目前罰則屬中央法規，觀光署正在研擬修法提高裁罰上限，現行機制是「一筆超收就可罰一次」，所以若查到多筆訂單，總金額會累加，不會如外界認為那麼輕。