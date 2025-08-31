快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
TWICE出道10年終於要來台灣開唱。圖／摘自官方臉書
TWICE出道10年終於要來台灣開唱。圖／摘自官方臉書

南韓人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年來首度「帶團返鄉」，門票一開賣就在3分鐘內秒殺，然而有粉絲好不容易搶到票，卻被住宿價格嚇到，有飯店平日只要1千多元，演唱會當天竟飆破1萬1，引發熱議。

有網友29日在Threads分享，雖然搶到TWICE的票很幸運，但一查住宿才發現，某間飯店的房價原本平日只要1,134元，11月22日當天直接開價到1萬1千多元，足足是平時的10倍，也讓他不禁直呼：「在跟我開玩笑嗎？」

貼文一出引來不少討論，「高雄市觀光局應該要處理」、「國旅都一個樣，如果是惡意哄抬的直接檢舉起來」、「是我的話，會搭可以接得上的火車去住台南，住宿費省起來」、「這可以檢舉，高雄市政府會去查」、「剛去看10/18 BLACKPINK演唱會也1萬8」。

對此，高雄市觀光局長高閔琳也在下方留言回應，該飯店報備價格分別為雙人房6720元、四人房9520元、行政套房1萬3720元，觀光局30日派員至現場稽查，查有四人房售價14,354元，已有超收情形，將依《發展觀光條例》處以1萬至5萬元罰鍰。

雖然不少人讚觀光局很有效率，不過也有網友質疑「罰太輕」。對此，高閔琳也說明，目前罰則屬中央法規，觀光署正在研擬修法提高裁罰上限，現行機制是「一筆超收就可罰一次」，所以若查到多筆訂單，總金額會累加，不會如外界認為那麼輕。

TWICE 國旅 觀光局 高雄市 觀光署 演唱會

延伸閱讀

冷氣開27度…夏季電費卻貴1倍！網一看秒回：很便宜了

超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

無罩上陣？日本氣象女主播「胸前一幕」網看傻 兩天粉絲暴增

他曝Threads「最惹人厭功能」！每天狂點錯 網怨：快點取消它

相關新聞

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

南韓人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年來首度「帶團返鄉」，門票一開賣就在3分鐘內秒殺，然而有粉絲好不容易搶到票，卻被住宿價格嚇到，有飯店平日只要1千多元，演唱會當天竟飆破1萬1，引發熱議。

抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝

你知道星巴克的飲品有提供客製化服務嗎？一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

超商店員業務繁雜，還要面對奧客。有網友貼出一段影片，影片中店員情緒崩潰跪下和客人道歉，引起廣大網友心疼。

說用信用卡店員總是多問「1句」讓他納悶 網一看共鳴：超不懂

刷卡與電子支付是現代見怪不怪的結帳方式，一名網友卻在Dcard納悶提問，為什麼每次說要刷卡結帳店員總會多問是不是「Apple Pay」。貼文曝光後引發網友討論，也有內行網友出面解答。

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

為了讓旅客享受舒適的飛行，許多航空提供各項貼心服務。不過一名資深空服員卻爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」...

才過一個月！低消200元滷肉飯店宣布結束營業 網嘆：過渡期變超渡期

物價年年上漲，就連國民美食「滷肉飯｣的價格也不再親民。上個月有網友分享，新北一間滷肉飯小吃店，因原物料持續上漲，老闆決定內用低消，大人一位200元、小孩一位100元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。