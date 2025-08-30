抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝
你知道星巴克的飲品有提供客製化服務嗎？一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，聽說星巴克的抹茶飲品可以自由調整份量，近期點了一杯抹茶星冰樂，要求店員把抹茶濃度調整到6下，店員提醒「原本只有壓2下，6下會很苦喔」，但身為抹茶控的她，回覆「沒關係，就6下」。
這名女網友進一步說明，拿到抹茶星冰樂後一入口，抹茶的濃烈香氣與微苦滋味直衝味蕾，讓她驚呼「超好喝！有夠抹，好喜歡，下次再多壓個兩下」。
貼文一出後，不少網友都表示「之前看到有人分享他買8下，回家分成兩杯喝」、「超級抹茶控表示下次也要試」、「原來可以這樣，下次來試試」、「已試！好喝，愛了愛了」、「我會額外加可可碎片，超級好喝」、「請問有失眠嗎？」、「價格會不一樣嗎？」。
對此，原PO也回覆「我點中杯，特調後價格一樣，唯一缺點是『搞到半夜三點多才睡哈哈哈』」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言