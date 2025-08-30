快訊

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。示意圖，路透
一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。示意圖，路透

你知道星巴克的飲品有提供客製化服務嗎？一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，聽說星巴克的抹茶飲品可以自由調整份量，近期點了一杯抹茶星冰樂，要求店員把抹茶濃度調整到6下，店員提醒「原本只有壓2下，6下會很苦喔」，但身為抹茶控的她，回覆「沒關係，就6下」。

這名女網友進一步說明，拿到抹茶星冰樂後一入口，抹茶的濃烈香氣與微苦滋味直衝味蕾，讓她驚呼「超好喝！有夠抹，好喜歡，下次再多壓個兩下」。

貼文一出後，不少網友都表示「之前看到有人分享他買8下，回家分成兩杯喝」、「超級抹茶控表示下次也要試」、「原來可以這樣，下次來試試」、「已試！好喝，愛了愛了」、「我會額外加可可碎片，超級好喝」、「請問有失眠嗎？」、「價格會不一樣嗎？」。

對此，原PO也回覆「我點中杯，特調後價格一樣，唯一缺點是『搞到半夜三點多才睡哈哈哈』」。

店員 失眠 星巴克

延伸閱讀

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

才過一個月！低消200元滷肉飯店宣布結束營業 網嘆：過渡期變超渡期

高薪只是基本？台積電「超狂隱藏福利」曝光 上班族看傻：好羨慕

學生族救星！牛排館隱藏菜單曝光只要80元 網狂讚：CP值爆表

相關新聞

抹茶星冰樂「隱藏喝法」曝光！內行推爆：加1料更好喝

你知道星巴克的飲品有提供客製化服務嗎？一名女網友分享，近期點了一杯抹茶星冰樂，把抹茶濃度調整到6下，一入口品嚐讓她驚呼「超好喝！有夠抹茶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

超商店員業務繁雜，還要面對奧客。有網友貼出一段影片，影片中店員情緒崩潰跪下和客人道歉，引起廣大網友心疼。

說用信用卡店員總是多問「1句」讓他納悶 網一看共鳴：超不懂

刷卡與電子支付是現代見怪不怪的結帳方式，一名網友卻在Dcard納悶提問，為什麼每次說要刷卡結帳店員總會多問是不是「Apple Pay」。貼文曝光後引發網友討論，也有內行網友出面解答。

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

為了讓旅客享受舒適的飛行，許多航空提供各項貼心服務。不過一名資深空服員卻爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」...

才過一個月！低消200元滷肉飯店宣布結束營業 網嘆：過渡期變超渡期

物價年年上漲，就連國民美食「滷肉飯｣的價格也不再親民。上個月有網友分享，新北一間滷肉飯小吃店，因原物料持續上漲，老闆決定內用低消，大人一位200元、小孩一位100元...

高薪只是基本？台積電「超狂隱藏福利」曝光 上班族看傻：好羨慕

被譽為「護國神山」的半導體巨擘台積電（2330），向來以優渥薪資與豐厚分紅吸引眾多科技人才。然而外界鮮少知曉的是，除了高薪之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。