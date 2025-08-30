超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？

超商店員業務繁雜，還要面對奧客。有網友貼出一段影片，影片中店員情緒崩潰跪下和客人道歉，引起廣大網友心疼。

一名網友在臉書專頁「爆料公社」貼出影片，一名店員正在幫其他客人結帳，另一名疑似先前和店員發生爭執的客人在旁出聲：「好，來啊，請妳告訴我，我罵妳什麼啊，講啊」。

原本還很冷靜的店員聽到後情緒瞬間崩潰，直接下跪不停磕頭道歉，「我跪下來好不好，對不起」，旁人趕緊上前阻攔。

雖然影片沒有拍到先前的爭執，但店員的反應引起許多人心疼，「好心疼這個店員」、「超商實屬零售業！硬被搞成服務業。而且我就問，是有收取服務費嗎？」、「常常有人說台灣最美麗的風景是人，但…台灣的奧客真的真的真的多到您無法想像」、「7-11壓力真大，忙就算了，還一堆人找麻煩，就買買就走不行嗎」。