超商店員被客人逼到崩潰！當場下跪狂磕頭道歉 網心疼：台灣最美風景？
超商店員業務繁雜，還要面對奧客。有網友貼出一段影片，影片中店員情緒崩潰跪下和客人道歉，引起廣大網友心疼。
一名網友在臉書專頁「爆料公社」貼出影片，一名店員正在幫其他客人結帳，另一名疑似先前和店員發生爭執的客人在旁出聲：「好，來啊，請妳告訴我，我罵妳什麼啊，講啊」。
原本還很冷靜的店員聽到後情緒瞬間崩潰，直接下跪不停磕頭道歉，「我跪下來好不好，對不起」，旁人趕緊上前阻攔。
雖然影片沒有拍到先前的爭執，但店員的反應引起許多人心疼，「好心疼這個店員」、「超商實屬零售業！硬被搞成服務業。而且我就問，是有收取服務費嗎？」、「常常有人說台灣最美麗的風景是人，但…台灣的奧客真的真的真的多到您無法想像」、「7-11壓力真大，忙就算了，還一堆人找麻煩，就買買就走不行嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言