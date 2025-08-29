說用信用卡店員總是多問「1句」讓他納悶 網一看共鳴：超不懂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友納悶為什麼刷卡店員都要多問「是不是Apple Pay」。 示意圖／ingimage
刷卡與電子支付是現代見怪不怪的結帳方式，一名網友卻在Dcard納悶提問，為什麼每次說要刷卡結帳店員總會多問是不是「Apple Pay」。貼文曝光後引發網友討論，也有內行網友出面解答。

原PO請益有沒有櫃員能幫忙專業解釋「為什麼經常結帳刷卡，我說『信用卡』，店員都要再多問一句『Apple Pay嗎』」，好奇是否蘋果的ios系統有什麼累點機制。

原PO表示，因為一直都使用三星手機對蘋果系統不清楚，也習慣直接當信用卡刷。長期納悶的他近日終於問了一次店員，結果對方回一句「都可以」讓他更傻眼，直呼「都可以那幹嘛還要多問那一句，現在就算實體信用卡也是都用嗶的呀」。

貼文曝光後網友紛紛共鳴「我跟你一樣，本質上都是刷信用卡，每次都問是不是Apple Pay，我是三星但我都只能順著他們說下去，懶得繼續講了」、「超級有感，而且只在台灣有這個現象好有趣，國外說刷卡無論你掏出什麼店員只會等著你嗶嗶」、「我也不懂，每次提到平時付錢習慣時，一堆拿蘋果的很愛說『我都用Apple Pay結帳』」。

也有內行網友解答「可能感應付款大多都是用手機居多，然後手機蘋果又占多數，蘋果又幾乎都是Apple Pay就變成了店員習慣喊Apple Pay」、「POS（支付終端，又稱銷售時點情報系統終端、刷卡機等）要輸入付款別，有些還要輸入卡別，如果是實體卡可以直接看，問是不是Apple Pay只是想確認手機上的卡別而已」、「POS機就分很細啊，我在飲料店打工，我們的Apple Pay、Samsung Pay跟Google Pay還有實體信用卡的按鍵是分開的」。

