別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因
為了讓旅客享受舒適的飛行，許多航空提供各項貼心服務。不過一名資深空服員卻爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」，其實暗藏衛生隱憂，尤其是在短程航班上，千萬不要掉以輕心，否則恐怕不知不覺中與他人的細菌「共眠」。
根據《Mirror》報導，來自美國科羅拉多州，擁有20年資歷的空服員娜塔莉·麥吉(Natalie Magee)指出，機上提供的免費毛毯，其實是最容易被忽視的「細菌溫床」。娜塔莉透露，曾看見乘客用毛毯擦拭鼻水、清理飲料，甚至直接拿來接腳趾甲屑，但最誇張的是，還有人用毛毯幫嬰兒換尿布。
雖然航空公司強調毛毯使用後會清洗再利用，但娜塔莉表示，並非每一條都能徹底清潔。在國際航班上，用過的毛毯通常會回收，用熱水清洗後再密封包裝，提供給旅客使用；國內線情況卻不一定，她曾遇過有航空公司，只要求空服員將用過的毯子折好後再放回置物櫃，幾乎沒有經過清洗，而清洗頻率則是依航班類型與航空公司規定。
因此娜塔莉提醒，若不是「密封包裝」，代表衛生程度存疑。而對於容易怕冷或習慣蓋被子的乘客，娜塔莉建議最保險的做法就是「自備毛毯」，這樣不僅能確保清潔，也能避免接觸潛藏在公用毛毯上的細菌與病毒，飛行過程會更安心。
