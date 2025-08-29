快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名資深空服員爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」，其實暗藏衛生隱憂。示意圖/ingimage
一名資深空服員爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」，其實暗藏衛生隱憂。示意圖/ingimage

為了讓旅客享受舒適的飛行，許多航空提供各項貼心服務。不過一名資深空服員卻爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」，其實暗藏衛生隱憂，尤其是在短程航班上，千萬不要掉以輕心，否則恐怕不知不覺中與他人的細菌「共眠」。

根據《Mirror》報導，來自美國科羅拉多州，擁有20年資歷的空服員娜塔莉·麥吉(Natalie Magee)指出，機上提供的免費毛毯，其實是最容易被忽視的「細菌溫床」。娜塔莉透露，曾看見乘客用毛毯擦拭鼻水、清理飲料，甚至直接拿來接腳趾甲屑，但最誇張的是，還有人用毛毯幫嬰兒換尿布。

雖然航空公司強調毛毯使用後會清洗再利用，但娜塔莉表示，並非每一條都能徹底清潔。在國際航班上，用過的毛毯通常會回收，用熱水清洗後再密封包裝，提供給旅客使用；國內線情況卻不一定，她曾遇過有航空公司，只要求空服員將用過的毯子折好後再放回置物櫃，幾乎沒有經過清洗，而清洗頻率則是依航班類型與航空公司規定。

因此娜塔莉提醒，若不是「密封包裝」，代表衛生程度存疑。而對於容易怕冷或習慣蓋被子的乘客，娜塔莉建議最保險的做法就是「自備毛毯」，這樣不僅能確保清潔，也能避免接觸潛藏在公用毛毯上的細菌與病毒，飛行過程會更安心。

空姐 飛機 毛毯

延伸閱讀

才過一個月！低消200元滷肉飯店宣布結束營業 網嘆：過渡期變超渡期

相關新聞

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

為了讓旅客享受舒適的飛行，許多航空提供各項貼心服務。不過一名資深空服員卻爆料，搭機時有項看似貼心的「免費用品」...

才過一個月！低消200元滷肉飯店宣布結束營業 網嘆：過渡期變超渡期

物價年年上漲，就連國民美食「滷肉飯｣的價格也不再親民。上個月有網友分享，新北一間滷肉飯小吃店，因原物料持續上漲，老闆決定內用低消，大人一位200元、小孩一位100元...

高薪只是基本？台積電「超狂隱藏福利」曝光 上班族看傻：好羨慕

被譽為「護國神山」的半導體巨擘台積電（2330），向來以優渥薪資與豐厚分紅吸引眾多科技人才。然而外界鮮少知曉的是，除了高薪之外...

學生族救星！牛排館隱藏菜單曝光只要80元 網狂讚：CP值爆表

牛排長期以來都是台灣人喜愛的美食之一，在夜市與餐廳隨處可見。近日，一名網友到牛排館用餐時，發現菜單上竟有銷售80元的...

嫌員旅貴！一群人「複製行程」緊跟嘲笑跟團同事 還要導遊免費服務

一名旅遊業者在臉書粉專「靠北旅遊業」怒批一團選擇自駕自由行的台灣人超級無恥，指稱他們雖最後不參加公司員旅，卻沿路嘲笑跟團的同事，但隨後又要求導遊服務，讓他坦言：「真是受夠了，台灣人怎可以這樣無恥！」

這才是現撈！大雨退去新堀江「活土虱」出沒 瘋狂扭動路人驚呆

雨水退去竟出現野生土虱！高雄昨（26）日傍晚下起大雷雨，市區街道瞬間淹成河。沒想到隨著雨勢漸緩、水位退消後，竟有一隻土虱現身街頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。