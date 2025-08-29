才過一個月！低消200元滷肉飯店宣布結束營業 網嘆：過渡期變超渡期

物價年年上漲，就連國民美食「滷肉飯｣的價格也不再親民。上個月有網友分享，一間滷肉飯小吃店，因原物料持續上漲，老闆決定設定內用低消，大人一位200元、小孩一位100元。文章曝光，店家負評如雪片般飛來，如今相隔一個月，該店家竟結束營業，讓網友們感嘆「看來過渡期沒過，直接變超渡期了」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」透露，該間滷肉飯店家宣布，「本店將營業到10/15，期間會頂讓，如提早頂讓出去，就提早結束營業，謝謝各位多年愛戴，自從宣布低消後外帶變很多，但還是不及原物料一直漲一直漲，已經脫離原先老闆開店初衷，所以選擇結束營業，謝謝大家」。

消息曝光，眾人對於倒店消息並不意外，紛紛表示「人家設內用低消是拚翻桌率，你用餐時間內用都空蕩蕩，沒幾隻小貓，還搞低消200更讓人卻步」、「既然都知道低消是兩面刃，必然也預想得到，有兩面浪潮，要玩就要沉得住、受得起、吞下去」、「一個正常人頂多一飯一湯一份配菜，我就問這樣會到200？」。

不過也有人認為，店家的問題不是出在價格，「低消200算啥？這麼好吃的食物，1萬元我也能給」、「真正好吃有價值的話，低消500都有人去，本質來說是這樣」、「人家新店的某鱸魚湯低消250還不是活得好好的」、「不會是價格問題，cp值而已，好吃的話，200還是會有人去消費」。