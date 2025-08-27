高薪只是基本？台積電「超狂隱藏福利」曝光 上班族看傻：好羨慕
被譽為「護國神山」的半導體巨擘台積電（2330），向來以優渥薪資與豐厚分紅吸引眾多科技人才。然而外界鮮少知曉的是除了高薪外，台積電在員工下班後的生活面向也提供多元福利，讓不少人直呼羨慕。
臉書粉專「加入台積 共創奇蹟」近日透過TSMC知識王的小活動，拋出一題與員工福利相關的趣味問答，題目為「在台積電健身房裡員工能做哪些事？」並列出「報名參加瑜珈課程」、「在撞球區來場大賽」、「瞇著眼睛享受水療SPA」、「下雨天在室內游泳池游泳」、「以上皆是」5個選項。
粉專透露，這道題目的正解其實就是「以上皆是」，並說明台積電目前已在全台設置多達19座廠區健身房，方便員工在忙碌工作之餘，也能就近運動放鬆，維持健康的生活品質。
粉專也進一步指出，台積電在主要園區內設有2座大型運動場，不僅場地寬敞，還配備桌球區、撞球區與多功能教室等設施，同時開設超過20種運動課程，從瑜珈到有氧運動一應俱全，讓員工能依興趣自由選擇。
另外，館內更規劃有多達16面球場，涵蓋羽球、籃球、壁球、網球與排球等運動項目，並設置室內游泳池，配備25公尺標準水道、兒童池、SPA池，以及蒸氣室與烤箱，打造出員工放鬆身心的絕佳休閒環境。
貼文一出，隨即掀起大批網友熱烈討論，不少人留言表示「太晚下班就順便洗澡再回家」、「真的好羨慕」，也有人感嘆「可惜我進不去」、「羨慕有健身房可用」。
