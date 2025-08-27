學生族救星！牛排館隱藏菜單曝光只要80元 網狂讚：CP值爆表

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，一名網友到牛排館用餐時，發現菜單上竟有銷售80元的「雞蛋鐵板麵」，好奇貼文詢問「真的有人只點這個嗎？」示意圖／Ingimage
牛排長期以來都是台灣人喜愛的美食之一，在夜市餐廳隨處可見。近日，一名網友到牛排館用餐時，發現菜單上竟有銷售80元的「雞蛋鐵板麵」，好奇詢問「真的有人只點這個嗎？」此貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。

據了解，一名網友在社群平台Threads發文，標題為「真的有人去牛排店敢只點鐵板麵嗎？」並附上照片，顯示牛排館菜單上的「雞蛋鐵板麵」售價只要80元，引起網友議論紛紛。

貼文曝光後，網友們留言分享看法，「我去吃牛排只是為了飲料、濃湯喝到爽，然後吃蘑菇醬配通心粉」、「我點過，純粹不想吃肉，但想吃鐵板麵+蘑菇醬，還有玉米濃湯」、「有啊，以前我有個朋友就是為了省錢只點鐵板麵」、「其實麵很便宜，而且真的蠻多人點鐵板麵」。

大部分網友認為點雞蛋鐵板麵其實CP值爆表，「沒錢的人，畢竟80元可以吃飽，就不想花到250元」、「我家附近路邊攤的早餐車就要65元了，店裡才80元，好便宜」、「點鐵板麵無限飲料加玉米濃湯喝到飽，CP值超高」、「有自助吧的話，可以吃麵就好」、「鐵板麵還可以免費加麵，才80元為什麼不敢點」。

有民眾分享自身回憶，「高中下課會跟同學去牛排店，點鐵板麵還能吃兩個餐包加玉米濃湯，難道只有我們會這樣嗎？」、「我國中的時候，段考中午放學都跟同學去牛排店吃鐵板麵」、「我小時候超喜歡吃鐵板麵」、「以前學校附近的牛排館鐵板麵很大份，還能加麵，很餓的時候就會去只點鐵板麵來吃，每次都吃超級飽」。

