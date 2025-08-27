這才是現撈！大雨退去新堀江「活土虱」出沒 瘋狂扭動路人驚呆

一名旅遊業者在臉書粉專「靠北旅遊業」怒批一團選擇自駕自由行的台灣人超級無恥，指稱他們雖最後不參加公司員旅，卻沿路嘲笑跟團的同事，但隨後又要求導遊服務，讓他坦言：「真是受夠了，台灣人怎可以這樣無恥！」

2025-08-27 13:44