聯合新聞網／ 綜合報導
網友爆某房仲公司員旅，未跟團的人嘲笑跟團同事，還要求免費的導遊服務。此為導遊示意圖。 圖／ingimage
一名旅遊業者在臉書粉專「靠北旅遊業」怒批一團選擇自駕自由行的台灣人，指稱他們不參加公司員旅，還沿路嘲笑跟團的同事，卻又要求導遊服務，直言：「真是受夠了，台灣人怎可以這樣無恥！」

該名旅遊業者表示，近日承接某房仲公司員工旅遊，於8月初進行沖繩4日遊，約有16至18人，因為公司要求要搭國籍航空，且在暑假期間出遊，還要求卡周末，團費自然比網路上看到的廉航組合團價高。而報名到最後，該公司僅有10人跟團，其他人則以團費過高，領取公司補助後自行處理。

讓他傻眼的是，在帶跟團的10名員工抵達沖繩的機場後，就看見那些沒有報名跟團的人也來了，隨後在午餐時兩方人馬交會，未跟團的同事開始嘲笑參團的10人是「冤大頭」，表示他們搭廉航、住一樣的飯店、租車輪流自駕，費用便宜了1萬5000元。

原PO表示，參團10人在午餐被嘲笑後開始不愉快，後來還發現未報名跟團的人就沿路跟在他們的巴士後面，當他們抵達景點參觀、導遊解說典故時，這群人便湊過來一起聽講解，還拉導遊拍照，甚至要求導遊去商店幫他們翻譯買東西。

原PO怒不可遏，直接以Line向導遊表示不用理會他們。更離譜的是，未跟團的人隨後氣沖沖地跑來罵導遊，抱怨他不幫忙翻譯，「那我們怎麼辦」。

導遊也火了，指他們非參團客人，也沒有給小費，他沒義務、責任服務，未料被嗆道：「我們公司有付你錢，你就得服務我們公司。」雙方為此在停車場大吵3小時。

更令人氣結的是，那群自由行員工抵達飯店後，直接在大廳要求導遊幫他們換房間，表示是網路訂的房間房型錯了，但語言不通。但導遊最後學聰明了，請那群人在旁坐著，將參團的人安頓好後便離開飯店，並未再當好人幫忙免費處理房間事宜。

該文引起逾千名網友按讚或其他表情符號，有同為導遊的網友表示，也曾遇過恥度無上限的台灣自由行旅客會來蹭解說，甚至無理要求幫忙翻譯，忘了他們其實是付費工作的導遊。還有網友諷刺，既然他們認為免費導遊好用，以後聽完他們介紹房子，就直接找屋主買房，大家一起省下仲介費。

嫌員旅貴！一群人「複製行程」緊跟嘲笑跟團同事 還要導遊免費服務

一名旅遊業者在臉書粉專「靠北旅遊業」怒批一團選擇自駕自由行的台灣人超級無恥，指稱他們雖最後不參加公司員旅，卻沿路嘲笑跟團的同事，但隨後又要求導遊服務，讓他坦言：「真是受夠了，台灣人怎可以這樣無恥！」

