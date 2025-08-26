快訊

已刷了16筆…LINE Pay抽獎活動突喊「卡」她傻眼 一票苦主哀號

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨參加LINE Pay活動後卻突然被強制中止。 示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友抱怨參加LINE Pay活動後卻突然被強制中止。 示意圖／聯合報系資料照片

LINE Pay使用方便也常常搭配各種活動，是國人愛不釋手的電子支付之一。一名女網友在Dcard抱怨，近期參加了「單筆滿288元，集滿20次可抽獎」的活動，在集到16次時卻突然喊「卡」，讓她非常傻眼，直言「好不容易快集到，卻被LINE Pay耍了」。

原PO表示，LINE這個月的活動是用LINE Pay結帳單筆滿288元就集一點，滿20點可以抽獎，因為平時就常使用LINE Pay，加上獎項還不錯，所以一直默默在集點，沒想到好不容易集到16點時，活動突然就中止了。

原PO抱怨，原本顯示活動期間可以集到8月27日，好不容易集到剩最後一排4個就滿了，結果到第16個時，活動時間馬上被改成25日12點半直接強制結束，讓她覺得非常荒唐，貼文曝光後引發許多網友共鳴。

不少苦主紛紛哀號，「我也是整個超傻眼」、「確實是有可能被領滿額度了，但是這種特別難集的，又突然關掉，確實會讓人不太爽」、「我也是，我也到第16個，剛剛消費發現沒有跳通知，點進去看活動時間竟然被修改」、「我也是…今天消費了兩筆，想說怎麽都沒跳出解鎖通知」、「當初也有心動這個活動，幸好沒有衝動購物」、「19筆，想說明天吃完中餐就可以抽了，真的是很沒誠意的活動」。

也有人見怪不怪，「會不會是贈送點數額滿才提早結束」、「之前7月的活動也是這樣，刷完第5筆後就提早結束，記得當時距離表定結束時間還有一個禮拜」。有網友表示雖然系統有備註點數發完為止，但不少人接近完成任務才發現活動提早結束，有資訊不對等的感覺，建議官方應該即時公布剩餘點數或比例，爭議會比較小。

