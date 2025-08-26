沖繩自駕刮傷「被租車公司求償6萬元」 人妻嘆：以後保險要全保

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露跟老公到沖繩自駕，因為保險沒有保好保滿，車子底盤有刮痕，被收了6萬元費用。示意圖／ingimage
沖繩旅遊價格便宜，許多民眾會趁連假、週末時間到沖繩玩，而當地自駕到各景點較為方便，因此不少人會租車出遊。日前有位女網友表示，她以為先生駕駛技術很好，因此沒有加購車損險，結果事後發現「車底下有長刮痕」，被租車公司收6萬元修車費。

這名女網友在Threads發文表示，她跟先生到沖繩玩8天，沒想到最後一天要還車時，發現車盤底部有一道很長的刮痕，租車公司估價後，修車費是台幣4萬元，營業損失費是台幣2萬元，總共要賠償6萬元。

原PO無奈表示，「原以為沖繩開車安全，老公的開車技術又很好，所以沒有買車損險，以後知道了，還是要把保險買好，只能乖乖拿出信用卡結帳6萬元了，現在真是得不償失」。

文章曝光後，許多網友回應，「你們自己撞到不知道？任何刮傷都要提前跟租車公司說，並且有報警紀錄，對方說沒問題後，你們才可以繼續開」、「即使有保險，就算有一點擦傷，也要通知店家報警，因為店家要申請保險理賠，要有警察開單紀錄才能申請」、「到底為什麼要有僥倖心態？保險要保最高」、「全險買不買不能強制，但買了真的很方便，可以免除不必要的麻煩與困擾」。

最後也有內行人表示，租車公司通常會有很多種保險方案，一定要加購有「營業損失賠償（NOC）」的選項，才能避免交通事故後，要賠償大筆的車損費用。

