日本插畫家來台品嘗1道早餐直呼「神級」 全場認證：無敵美味

日本一名插畫家近期來台參加「FF45動漫祭」，利用空檔品嚐台灣早餐，點了一份原味蛋餅搭配醬油膏，一入口讓他大讚是「神級」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名日本插畫家在社群平台X分享一張在台灣早餐店吃「原味蛋餅」的照片，可以發現他搭配醬油膏一起吃，大讚這是「台灣神級早餐」。

貼文一出後，不少網友都表示「去台灣必去早餐店」、「蛋餅真的神，不只早餐店能吃到，宵夜也能買到」、「去南部可以吃到更神的蛋餅」、「台灣蛋餅真的超棒，裡面的餡料多，種類也多，我最推薦的是玉米培根口味」、「台灣早餐標配就是蛋餅加一杯奶茶」、「台灣蛋餅真的超美味」、「推薦薯餅蛋餅」、「蛋餅太無敵了，沒什麼人會討厭」。

此外，也有台灣網友在留言區推薦粉漿蛋餅，指出「不管是脆皮蛋餅，薄蛋餅，或是粉漿蛋餅，各有獨特的美味之處」、「推薦粉漿蛋餅喔，下次務必請吃看看」。