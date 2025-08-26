快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

日本插畫家來台品嘗1道早餐直呼「神級」 全場認證：無敵美味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本插畫家被台式早餐收服味蕾。早餐示意圖。 聯合報系資料照
一名日本插畫家被台式早餐收服味蕾。早餐示意圖。 聯合報系資料照

日本一名插畫家近期來台參加「FF45動漫祭」，利用空檔品嚐台灣早餐，點了一份原味蛋餅搭配醬油膏，一入口讓他大讚是「神級」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名日本插畫家在社群平台X分享一張在台灣早餐店吃「原味蛋餅」的照片，可以發現他搭配醬油膏一起吃，大讚這是「台灣神級早餐」。

貼文一出後，不少網友都表示「去台灣必去早餐店」、「蛋餅真的神，不只早餐店能吃到，宵夜也能買到」、「去南部可以吃到更神的蛋餅」、「台灣蛋餅真的超棒，裡面的餡料多，種類也多，我最推薦的是玉米培根口味」、「台灣早餐標配就是蛋餅加一杯奶茶」、「台灣蛋餅真的超美味」、「推薦薯餅蛋餅」、「蛋餅太無敵了，沒什麼人會討厭」。

此外，也有台灣網友在留言區推薦粉漿蛋餅，指出「不管是脆皮蛋餅，薄蛋餅，或是粉漿蛋餅，各有獨特的美味之處」、「推薦粉漿蛋餅喔，下次務必請吃看看」。

早餐 日本 早餐店 插畫家

延伸閱讀

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

血裡有油是真的！醫曝「厚厚一層油」驚人實拍 網看傻：不是在開玩笑

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

他疑惑「冷氣誰開高於26度？」 網一票舉手：溫度再低會太冷

相關新聞

沖繩自駕刮傷「被租車公司求償6萬元」 人妻嘆：以後保險要全保

沖繩旅遊價格便宜，許多民眾會趁連假、週末時間到沖繩玩，而當地自駕到各景點較為方便，因此不少人會租車出遊。不過日前有位女網友表示，她以為先生駕駛技術很好，因此沒有加購車損險，結果事後發現「車底下有長刮痕」，被租車公司收6萬元修車費。

日本插畫家來台品嘗1道早餐直呼「神級」 全場認證：無敵美味

日本一名插畫家近期來台參加「FF45動漫祭」，利用空檔品嚐了台灣早餐，點了一份原味蛋餅搭配醬油膏，一入口讓他大讚是「台灣神級早餐」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2份素食竟要235元！他嘆連素都吃不起 網見菜色：算便宜了

在物價上漲的年代，不只一般餐點，連素食也跟著漲價。一名網友曬出去素食自助餐夾2份素食的菜色，驚訝2份素食竟然要價235元，感嘆都快吃不起素食了。對此，網友們紛紛認為這種價格其實「算便宜了」。

結帳刷不過遭「8+9」酸手機破…他無奈吐實情 對方下一步超暖

提到8+9大家往往會想到各種負面新聞，一名網友在Threads分享一則溫暖故事，原PO在結帳時因LINE Pay一直刷不過，後面的8+9忍不住吐槽「手機也太破」，他無奈回覆買不起後，對方不但並未刁難還幫忙結帳，貼文下方網友紛紛曝光許多8+9溫情的一面。

嚼完吐出來變綠色？知名品牌瓜子惹議 業者、醫師回應了

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」驚恐表示，自己咀嚼洽洽焦糖瓜子後吐在衛生紙上，竟在兩、三個小時後變成綠色，讓她忍不住直呼「這是怎麼回事？」懷疑與食安問題有關。

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

「養兒防老」長久以來被視為傳統觀念，許多父母期望孩子長大後能照顧自己。然而，隨著世代觀念轉變與經濟壓力沉重，子女是否有義務承擔父母的生活費用，成為現代社會中爭議不斷的話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。