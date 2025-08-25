2份素食竟要235元！他嘆連素都吃不起 網見菜色：算便宜了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出去素食自助餐夾2份素食的菜色，驚訝竟然要價235元。示意圖／ingimage
一名網友曬出去素食自助餐夾2份素食的菜色，驚訝竟然要價235元。示意圖／ingimage

物價上漲的年代，不只一般餐點，連素食也跟著漲價。一名網友曬出去素食自助餐夾2份素食的菜色，驚訝2份素食竟然要價235元，感嘆都快吃不起素食了。對此，網友們紛紛認為這種價格其實「算便宜了」。

一名網友在PTT發文，表示他近日去素食連鎖店，夾了2份素食回家，卻赫然發現竟然要價235元，他PO出兩分素食的菜色，從照片中能看出，碗中的蔬食種類非常豐富，有花椰菜、茄子、青椒、紅蘿蔔和芋頭等等，原PO感嘆現在物價太貴了，素食都快吃不起，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分享菜價，認為原PO這兩份素食很便宜了，「花椰菜現在一顆我去傳統市場是45-60元，現在菜價有回穩了，所以算稍貴，我看你的菜色的青菜算蠻新鮮的，值得」、「種類跟量都很多耶，還好吧，這兩盆我目測起碼十五種蔬菜」、「算便宜了，上禮拜在恆春點一小盤空心菜就要120了」、「現在菜價這樣正常好嗎」。

也有網友分享現在素食的價格，「素食本來就很貴，我有一次夾到180的素食」、「在我家附近吃類似這樣的素食可能100，但去北榮樓下就貴了，要170-200之間」、「我買一份素食的炒飯也要100元」、「前天去素食自助餐夾菜外帶便當170元，夾蠻多的」、「我前幾天吃170，第一次吃超過150，現在連素食都變貴了」。

也有網友透露素食本來就不便宜，「素食沒便宜過」、「素食一直都蠻貴的」、「素食一直很貴」、「炸物攤老闆直接不賣蔬菜類了，菜價成本過高賣相也不好」、「好吃的素食不便宜」、「可能因為上一個颱風的關係所以菜價還沒回穩，素食本來就會貴一點」、「歐美的健康是用錢堆的，健康食物不便宜啊，台灣已經親民很多了」。

