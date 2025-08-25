結帳刷不過遭「8+9」酸手機破…他無奈吐實情 對方下一步超暖

提到「8+9」大家往往會想到各種負面新聞，一名網友在Threads分享一則溫暖故事，卻令許多人改觀。原PO在超商結帳時因LINE Pay一直刷不過，後面的8+9忍不住吐槽「手機也太破」，他無奈回覆買不起新手機後，對方竟默默幫原PO付錢。貼文下方許多網友也分享8+9溫情的一面。

原PO透露，有次在全家買茶葉蛋，因為LINE Pay一直掃不過，後面一位「8+9」客人不耐煩嘲諷道「你這手機也太破了吧」。原PO先是愣住，接著苦笑道「不好意思，我家境不好，買不起新手機」，並讓對方先結帳，沒想到對方不僅沒再多說什麼，結帳時還順手把茶葉蛋付了。

原PO忍不住感嘆「那天我學到兩件事」，一是示弱有時候比硬碰硬更能化解衝突，二是全家LINE Pay不是每間銀行的卡都能用。有網友在貼文下方補充「我有一次大雨被困在騎樓，結果有個8＋9買完宵夜走進來，二話不說就直接把傘塞給我然後走人」。

貼文下方也引起許多網友共鳴，有人分享自己有次在店裡看著外面發呆，一個8＋9停紅綠燈時，飆了一句「跨三小啦」，網友忍不住落下眼淚回答「對不起，最近生意不好，我壓力有點大」，沒想道對方聽完瞬間下來拿錢，買了100份炸蛋蔥油餅。臨走前，還突然抱著他輕聲說「開店不容易，要加油」。

還有網友分享，大約12、13年前失戀時，晚上在堤防大哭，哭到一半時，一位很像8+9的大哥靠近，見該網友嚇到後先是趕緊保持距離，再坐下說「你不要怕，我是看你一個人在這邊，這邊很黑，一個人很危險」，並表示有什麼事都可以聊一聊，網友坦言「當時的我整個被暖哭」，就這樣跟那名大哥聊起來，而那位大哥也很有耐心的傾聽、用所知開導他，雖然就只有一面之緣，但至今還是很感謝。