聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曝光買茶葉蛋與8+9的溫馨故事。 示意圖／聯合報系資料照
提到「8+9」大家往往會想到各種負面新聞，一名網友在Threads分享一則溫暖故事，卻令許多人改觀。原PO在超商結帳時因LINE Pay一直刷不過，後面的8+9忍不住吐槽「手機也太破」，他無奈回覆買不起新手機後，對方竟默默幫原PO付錢。貼文下方許多網友也分享8+9溫情的一面。

原PO透露，有次在全家茶葉蛋，因為LINE Pay一直掃不過，後面一位「8+9」客人不耐煩嘲諷道「你這手機也太破了吧」。原PO先是愣住，接著苦笑道「不好意思，我家境不好，買不起新手機」，並讓對方先結帳，沒想到對方不僅沒再多說什麼，結帳時還順手把茶葉蛋付了。

原PO忍不住感嘆「那天我學到兩件事」，一是示弱有時候比硬碰硬更能化解衝突，二是全家LINE Pay不是每間銀行的卡都能用。有網友在貼文下方補充「我有一次大雨被困在騎樓，結果有個8＋9買完宵夜走進來，二話不說就直接把傘塞給我然後走人」。

貼文下方也引起許多網友共鳴，有人分享自己有次在店裡看著外面發呆，一個8＋9停紅綠燈時，飆了一句「跨三小啦」，網友忍不住落下眼淚回答「對不起，最近生意不好，我壓力有點大」，沒想道對方聽完瞬間下來拿錢，買了100份炸蛋蔥油餅。臨走前，還突然抱著他輕聲說「開店不容易，要加油」。

還有網友分享，大約12、13年前失戀時，晚上在堤防大哭，哭到一半時，一位很像8+9的大哥靠近，見該網友嚇到後先是趕緊保持距離，再坐下說「你不要怕，我是看你一個人在這邊，這邊很黑，一個人很危險」，並表示有什麼事都可以聊一聊，網友坦言「當時的我整個被暖哭」，就這樣跟那名大哥聊起來，而那位大哥也很有耐心的傾聽、用所知開導他，雖然就只有一面之緣，但至今還是很感謝。

相關新聞

結帳刷不過遭「8+9」酸手機破…他無奈吐實情 對方下一步超暖

提到8+9大家往往會想到各種負面新聞，一名網友在Threads分享一則溫暖故事，原PO在結帳時因LINE Pay一直刷不過，後面的8+9忍不住吐槽「手機也太破」，他無奈回覆買不起後，對方不但並未刁難還幫忙結帳，貼文下方網友紛紛曝光許多8+9溫情的一面。

嚼完吐出來變綠色？知名品牌瓜子惹議 業者、醫師回應了

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」驚恐表示，自己咀嚼洽洽焦糖瓜子後吐在衛生紙上，竟在兩、三個小時後變成綠色，讓她忍不住直呼「這是怎麼回事？」懷疑與食安問題有關。

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

「養兒防老」長久以來被視為傳統觀念，許多父母期望孩子長大後能照顧自己。然而，隨著世代觀念轉變與經濟壓力沉重，子女是否有義務承擔父母的生活費用，成為現代社會中爭議不斷的話題。

不是日韓！旅遊達人曝1國家「來回機票4765元」 網驚：跟團還要轉機

不少人喜歡搶購便宜機票，對此，旅遊達人「布萊N 機票達人」分享優惠資訊，9月台北飛富國島，來回機票只要4200元左右，再加價500元，還可享有免費選位及20公斤托運行李。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

鼎泰豐吃到一半店員突道歉！她揭超扯原因：餐飲業還要不要活？

鼎泰豐除了以小籠包揚名國際，服務水準也令人讚嘆。對此，一名網友分享，近期去鼎泰豐用餐，店員突然前來致歉，表示高麗菜裡有枯葉，想更換一盤新的，但她後來發現枯葉只是邊緣4公釐的缺角，讓她驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

塞車、臭味、等不到！ 台灣垃圾車收運模式再掀網路論戰

在台灣，等垃圾車倒垃圾早已成為日常生活的一部分，不過「垃圾車到底方不方便」卻再次引發討論。有網友直言，現行制度看似周全，卻讓許多人「等到心累」，甚至質疑50年來毫無進步。

