嚼完吐出來變綠色？知名品牌瓜子惹議 業者、醫師回應了

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」驚恐表示，自己咀嚼一款知名品牌的焦糖瓜子後吐在衛生紙上，竟在兩、三個小時後變成綠色，讓她忍不住直呼「這是怎麼回事？」懷疑與食安問題有關。

照片曝光後立刻引發熱烈討論，大量網友留言笑稱「一度以為是小孩尿布」、「還以為是烙賽照」、「滑到差點吐出午餐」、「我們家鳥吃瓜子的大便也是綠色的」；但也有人質疑，「用過的衛生紙為什麼會放兩三個小時」、「嚼完怎麼會吐出來？」直呼這個實驗本身更詭異。

留言區意見分歧，有些人認為與「衛生紙成分或螢光劑反應」有關，「也可以吐在一般白紙上試試看，就知道會不會是衛生紙（螢光劑）的問題」，另一派則指出「葵花籽含有綠原酸，氧化後會呈現綠色」，強調這並非色素問題；不過仍有消費者直白表示，「中國製食品不敢吃」、「滿滿科技與狠活」，質疑來源更讓人不安。

根據TVBS新聞網報導，對於外界質疑，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，焦糖風味瓜子應呈現咖啡色，不應該出現綠色變化，真正原因仍需進一步釐清。而台灣代理商則回應，檢測結果顯示變色主因可能是衛生紙內部成分在特定條件下反應，與瓜子或人體口腔無直接關聯，強調產品符合食安規範，不會危害健康。

這起事件讓不少網友心裡打鼓，直呼「嚇得整包不敢吃」，呼籲廠商應盡快提出更多檢測數據，才能讓消費者安心。