養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露54歲的爸爸失業要求他扶養，話題引起熱議。示意圖／ingimage
一名網友透露54歲的爸爸失業要求他扶養，話題引起熱議。示意圖／ingimage

「養兒防老」長久以來被視為傳統觀念，許多父母期望孩子長大後能照顧自己。然而，隨著世代觀念轉變與經濟壓力沉重，子女是否有義務承擔父母的生活費用，成為現代社會中爭議不斷的話題。

一名網友近日在臉書社團「匿名3公社」發文，表示父親在24歲時生下自己，沒想到如今才54歲就遭到裁員，因此希望30歲的兒子可以養他，但原PO則無奈表示自己還要繳房租。貼文一出，掀起大批網友討論，對於「是否應該養父母」議題也引發兩派爭論。

有一派網友認為養自己父母天經地義，「所以你30了，不是應該負些責任嗎」、「連爸爸都養不起，你人生白活了」、「真好笑，他養你的時候有抱怨過自己還要繳房租嗎？他年輕都是為你想，你長大了只為自己想」、「你爸如果有養你這也正常吧」、「你的訴求是要爸爸再找工作做到退休嗎？那直接講不行？54歲找工作真的沒有這麼容易，還是你幫他丟履歷？」、「看來你應該是那種不婚不生絕子絕孫那種」。

另一派網友則認為養兒防老的觀念已經落伍，「如果說生小孩的目的是為了老了有人養，那可以不用生了，因為那不是愛是買保險」、「你爸本來要養兒『防』老，現在變成養兒『妨』老」、「以前臺灣錢淹腳目，現在錢都在你們老的手裡，房子也是給有房子的人買，放大家一條活路吧，50幾還能工作的，給年輕的一點時間成長吧」、「養兒防老的邏輯是…養大小孩就要小孩報恩？別養孩了，養個ETF吧」、「我是一個母親的身份，現在年代自己要努力賺錢養老了」。

