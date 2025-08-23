不是日韓！旅遊達人曝1國家「來回機票4765元」 網驚：跟團還要轉機

不少人喜歡搶購便宜機票，對此，旅遊達人「布萊N 機票達人」分享優惠資訊，9月台北飛富國島，來回機票只要4200元左右，再加價500元，還可享有免費選位及20公斤托運行李。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「布萊N 機票達人」在臉書粉專表示，本來9月的生日想去寮國旅行，結果查機票時意外發現富國島的機票有夠便宜，來回最低只要4200元，他還有多加購500元，買20公斤托運行李＋免費選位的票種，就連逃生門的位置都可以選，讓他驚呼「我來回都選了逃生門位，這500元花得超值！」。

「布萊N 機票達人」進一步說明，這趟富國島來回機票只花了4765元，讓他想起上個月在非洲旅行，一段1小時10分鐘的航程，就燒掉1萬2000元台幣，凸顯這趟富國島之旅，CP值非常高。

貼文一出後，多數網友都表示「6月買到3000多元含托運，真的爆炸便宜」、「也太便宜啦，之前貴到兇猛」、「上次買3800元含托運有夠便宜！而且現在海關入境很快，大推富國島」、「富國島真的很chill」、「富國島好拍、好賭、好放鬆，但我們是跟團～既然機票這麼便宜，應該要再衝一次」、「朋友在旅行社說越南報團正在崩解」、「我真不敢相信，家人跟團富國島39000元還轉機，看到機票這價格真是傻眼」。