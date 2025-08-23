快訊

賴總統返台南投公投票！在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

聽新聞
0:00 / 0:00

鼎泰豐吃到一半店員突道歉！她揭超扯原因：餐飲業還要不要活？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去鼎泰豐用餐，店員突然前來致歉，表示高麗菜裡有枯葉，想更換一盤新的，但她後來發現枯葉只是邊緣4公釐的缺角，讓她驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，近期去鼎泰豐用餐，店員突然前來致歉，表示高麗菜裡有枯葉，想更換一盤新的，但她後來發現枯葉只是邊緣4公釐的缺角，讓她驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。示意圖，聯合報系資料照

鼎泰豐除了以小籠包揚名國際，服務水準也令人讚嘆。對此，一名網友分享，近期去鼎泰豐用餐，店員突然前來致歉，表示高麗菜裡有枯葉，想更換一盤新的，但她後來發現枯葉只是邊緣4公釐的缺角，讓她驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在鼎泰豐用餐到一半，店員突然上前致歉，表示「您的蔬菜有枯葉，廚房人員這邊沒有注意到，真的很抱歉，是不是能為您直接換一盤新的？」。

這名網友進一步說明，她當下看著整盤快吃完的高麗菜，仔細找一下才發現有一小角、大約4公釐的枯葉缺角，便回覆店員說「不用換，謝謝」，但也驚呼「鼎泰豐連4mm大小的枯葉缺口也要換一盤新的給我們，這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「有次用餐前椅子有一顆飯粒，我入座時擦了一下，店員馬上來道歉和送小菜」、「之前筷子不小心掉地上，我默默撿起來，抬頭發現桌上已經擺好一副全新的」、「有次去鼎泰豐，吃飯前拿出中藥包，又轉身拿一下包裡的東西，結果一轉回來，就有店員遞過來一杯溫水」、「之前去用餐，朋友不小心把醬汁噴到衣服，他們居然馬上生出去漬小物讓客人擦，而且馬上就乾淨了」。

此外，也有部分網友稱讚鼎泰豐的服務，回應「這就是鼎泰豐可怕的地方，好不好吃都是水準之上，連服務也是，複製到全世界」、「真的很崇拜鼎泰豐服務人員的細心度」、「鼎泰豐的服務，只差沒把菜親自餵到你嘴裡」、「鼎泰豐的服務真的讓人很舒服」。

店員 餐飲業 高麗菜 小籠包

延伸閱讀

為何好多阿嬤名字叫「罔市」？ 醫曝歷史背景：心酸又感慨

食物越貴會越好吃？他嘆像在「吃裝潢」 兩派網友掀論戰

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

出國飛10小時該怎麼打發時間？ 一票網友建議做這件事：還可調時差

相關新聞

不是日韓！旅遊達人曝1國家「來回機票4765元」 網驚：跟團還要轉機

不少人喜歡搶購便宜機票，對此，旅遊達人「布萊N 機票達人」分享優惠資訊，9月台北飛富國島，來回機票只要4200元左右，再加價500元，還可享有免費選位及20公斤托運行李。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

鼎泰豐吃到一半店員突道歉！她揭超扯原因：餐飲業還要不要活？

鼎泰豐除了以小籠包揚名國際，服務水準也令人讚嘆。對此，一名網友分享，近期去鼎泰豐用餐，店員突然前來致歉，表示高麗菜裡有枯葉，想更換一盤新的，但她後來發現枯葉只是邊緣4公釐的缺角，讓她驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

塞車、臭味、等不到！ 台灣垃圾車收運模式再掀網路論戰

在台灣，等垃圾車倒垃圾早已成為日常生活的一部分，不過「垃圾車到底方不方便」卻再次引發討論。有網友直言，現行制度看似周全，卻讓許多人「等到心累」，甚至質疑50年來毫無進步。

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

在路上常見老人家推著回收三輪車，步步艱辛地走在馬路旁。不少人直覺認為對方生活困苦，不過，有時候真相完全卻並非如此。

訂3人房結果來9人！花蓮民宿不給住 客爆氣「髒尿布丟大門」

花蓮有民宿業者爆料，一組客人明明只預訂3人房，當天竟來了9人，業者拒絕他們入住後，這群人竟在民宿門口留下垃圾、髒尿布便揚長而去，事後還揪親友到Google惡意刷負評，讓業者無奈直呼：「農曆七月還沒到，怎麼妖魔鬼怪都出來了！」

不是蚵仔煎、珍奶！大陸妹子來台「1小吃」驚為天人：從此念念不忘

一名中國大陸網友在社群平台分享，自己2016年到台灣交換期間，首次品嚐到「台灣臭臭鍋」的美味，至今難以忘懷。即便多年過去，這份對台灣小火鍋的懷念仍時常湧上心頭，讓她久久便會想起那熟悉的味道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。