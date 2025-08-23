鼎泰豐吃到一半店員突道歉！她揭超扯原因：餐飲業還要不要活？

鼎泰豐除了以小籠包揚名國際，服務水準也令人讚嘆。對此，一名網友分享，近期去鼎泰豐用餐，店員突然前來致歉，表示高麗菜裡有枯葉，想更換一盤新的，但她後來發現枯葉只是邊緣4公釐的缺角，讓她驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在鼎泰豐用餐到一半，店員突然上前致歉，表示「您的蔬菜有枯葉，廚房人員這邊沒有注意到，真的很抱歉，是不是能為您直接換一盤新的？」。

這名網友進一步說明，她當下看著整盤快吃完的高麗菜，仔細找一下才發現有一小角、大約4公釐的枯葉缺角，便回覆店員說「不用換，謝謝」，但也驚呼「鼎泰豐連4mm大小的枯葉缺口也要換一盤新的給我們，這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「有次用餐前椅子有一顆飯粒，我入座時擦了一下，店員馬上來道歉和送小菜」、「之前筷子不小心掉地上，我默默撿起來，抬頭發現桌上已經擺好一副全新的」、「有次去鼎泰豐，吃飯前拿出中藥包，又轉身拿一下包裡的東西，結果一轉回來，就有店員遞過來一杯溫水」、「之前去用餐，朋友不小心把醬汁噴到衣服，他們居然馬上生出去漬小物讓客人擦，而且馬上就乾淨了」。

此外，也有部分網友稱讚鼎泰豐的服務，回應「這就是鼎泰豐可怕的地方，好不好吃都是水準之上，連服務也是，複製到全世界」、「真的很崇拜鼎泰豐服務人員的細心度」、「鼎泰豐的服務，只差沒把菜親自餵到你嘴裡」、「鼎泰豐的服務真的讓人很舒服」。