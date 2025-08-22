塞車、臭味、等不到！ 台灣垃圾車收運模式再掀網路論戰
在台灣，等垃圾車倒垃圾早已成為日常生活的一部分，不過「垃圾車到底方不方便」卻再次引發討論。有網友直言，現行制度看似周全，卻讓許多人「等到心累」，甚至質疑50年來毫無進步。
原PO在「mobile01」上分享，住家方圓500公尺內每天至少有四個時段垃圾車經過，但若工作時間落在下午3點到晚上11點，等於完全沒機會丟垃圾。他更點出幾大困境：垃圾車尚未到就得先站在路邊等，沿途收運造成塞車與臭味，對無法配合時間的上班族來說更是頭痛。
文章一出引來大批網友回應，有人認為「定時定點收運才有效率」，也有人建議學習日本、美國的做法，設置集中收集點或垃圾桶；但反對者則提醒，台灣過去曾嘗試過集中點制度，卻引來髒亂、蟑螂與惡臭，才改成現在的「垃圾不落地」。
也有網友直言問題不在清潔隊，而在制度設計，「一成不變30年，難道不能更好？」支持者則呼籲政府應結合科技，例如即時定位、智慧垃圾桶或社區集中回收，以減少民眾等待與塞車的時間成本。
台灣「垃圾不落地」政策推行時間最早可追溯至1996年，由台北市率先實施，隨後擴展至全台，取消路邊垃圾桶，改為定時定點的垃圾清運方式。究竟垃圾制度要「維持現狀」還是「推動改革」？有人認為台灣環境潮濕、人口密集，不容易套用國外模式，但也有人強調，民眾每天在路邊等待的時間加總起來，就是龐大的社會成本。台灣垃圾車「載走的」不只是垃圾，也裝載著一場關於制度效率的長年爭議。
