他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

在路上常見老人家推著回收三輪車，步步艱辛地走在馬路旁。不少人直覺認為對方生活困苦，不過，有時候真相完全卻並非如此。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，日前在便利商店外遇見一位阿婆正提著一大袋塑膠空罐回收，他覺得辛苦，便熱心上前要請對方喝飲料，還大氣表示「（進便利店）隨便挑一瓶」。沒想到阿婆淡定回一句：「不用啦，（店）我們自己開的！」讓原PO瞬間尷尬到想找洞鑽，「我應該在車底，不應該在這裡」。

貼文曝光後，網友笑翻，「攻擊力不強，侮辱性極大」、「當你憐憫別人的時候，才發現該被憐憫的人是自己」、「婆婆只是出來運動，回家還要開賓士」。有人更爆料，許多長輩做回收或賣菜，其實都是包租公包租婆，做這些只是找事做、維持健康。

網友們分享自身經歷也印證這點，有人幫阿婆搬回收才發現對方名下有三棟透天厝；還有人遇過地主阿嬤，一邊掃地一邊收租，甚至開名車代步。大家笑稱：「千萬別以貌取人，撿回收的可能是富婆，反倒是我們才是要努力的那個。」