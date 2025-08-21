訂3人房結果來9人！花蓮民宿不給住 客爆氣「髒尿布丟大門」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。圖／ingimage
花蓮有民宿業者爆料，一組客人明明只預訂3人房，當天竟來了9人，業者拒絕他們入住後，這群人竟在民宿門口留下垃圾、髒尿布便揚長而去，事後還揪親友到Google惡意刷負評，讓業者無奈直呼：「農曆七月還沒到，怎麼妖魔鬼怪都出來了！」

這名業者日前在Threads發文透露，他是在7月30日接到這筆3人家庭房的訂單，中間都聯繫不上訂房人，直到8月16日當晚9點，客人才終於現身，沒想到卻有9人一同出現。

當業者好言告知民宿規定，並說明無法超額入住時，對方卻毫無溝通空間，甚至怒喊「要怎麼住是我們的事！」業者無奈只好聯繫平台客服，沒想到等了半小時仍無下文，這群人隨後便逕自離去，還在民宿門口留下生活垃圾與剛換下的嬰兒尿布。

更誇張的是，對方事後竟到Google評論區號召親友洗版灌1星，留言內容包括「親子超級無敵不友善」，指控店家拒收孩童、不予退款。對此業者氣憤澄清：「不實流言，怎麼可能不接待小孩，而是房型根本住不下！」

事件曝光後，眾多網友力挺業者，留言直呼「這種不實指控可以提告了」、「花不起還學別人旅遊的鯛一堆」、「怎麼會有這麼厚臉皮的奧客」、「出去玩如果要加床或晚到都會先告知，哪有人像他們一樣」。

民宿 奧客 Threads 農曆七月

