不是蚵仔煎、珍奶！大陸妹子來台「1小吃」驚為天人：從此念念不忘

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的大腸臭臭鍋讓大陸妹子一吃就念念不忘。聯合報系資料照／記者吳淑君攝影
一名中國大陸網友在社群平台分享，自己2016年到台灣交換期間，首次品嚐到「台灣臭臭鍋」的美味，至今難以忘懷。即便多年過去，這份對台灣小火鍋的懷念仍時常湧上心頭，讓她久久便會想起那熟悉的味道。

這位網友在社群平台「小紅書」表示，儘管這些年曾前往歐洲、新加坡旅遊，當時卻未特別想起要搜尋臭臭鍋餐廳，因此錯過再次品嚐的機會。直到近期突然想吃，才搜尋相關資訊，結果發現最接近的臭臭鍋店家只分布在香港與澳門，令她十分失望。

根據她的分享，在台灣當時吃到的臭臭鍋讓她留下深刻印象。臭臭鍋在台灣是隨處可見的小吃，是帶有一種獨特又濃郁的個人火鍋料理，風味與一般火鍋截然不同。她強調，唯一缺點就是只有本地限定。

目前她正在向網友求助，希望能得知中國大陸境內是否有地方能吃到正宗的台灣臭臭鍋。貼文一出，有網友表示可以搜尋看看台式火鍋店，看到深圳有的店也有臭臭鍋，原PO表示最近的店還是在港澳，為了再次吃到這個味道，也想把度假地點改選在港澳台了。

不是蚵仔煎、珍奶！大陸妹子來台「1小吃」驚為天人:從此念念不忘

一名中國大陸網友在社群平台分享，自己2016年到台灣交換期間，首次品嚐到「台灣臭臭鍋」的美味，至今難以忘懷。即便多年過去，這份對台灣小火鍋的懷念仍時常湧上心頭，讓她久久便會想起那熟悉的味道。

