國道被拍未繫安全帶挨罰…女駕駛喊冤「全家都有」 網一看全搖頭：申訴罰更重

開車或搭車若沒繫安全帶，恐面臨罰款。有名女網友近日分享自己收到一張「未繫安全帶」的罰單，但她堅稱「我們家一上車的規矩就是先（繫）上安全帶」並貼出罰單照片求助，在網路上掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」求助，詢問大家「請問這鬼照片我該受罰嗎？」不少網友看完照片後，紛紛不買帳，留言直言「妳可以先說說安全帶在哪嗎？」、「看起來沒有繫安全帶啊⋯⋯右手那個應該是直條襯衫吧，能跟我說安全帶在哪嗎？（該不會說在背後）」、「隔熱紙貼到靠背黑，才來怪照片不清楚」、「前檔被潑漆？」、「隔熱紙貼那麼黑當然容易誤判，但這根本不是誤判是根本沒繫⋯⋯」。

有網友提醒，就算去申訴也可能「賠了夫人又折兵」，原因是「拿去申訴後，會再開一個『隔熱紙過黑』的罰單，我記得罰更多」、「看不清楚是你的關係，申訴可能會罰更重，你可以申訴看看」、「隔熱紙比柏油還黑，不怪警察看不清楚」、「建議隔熱紙不要貼那麼深色，否則常常出問題」。