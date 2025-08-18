快訊

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

台男為何不愛穿搭？ 他指是「文化差異」：沒辦法跟日韓一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網指出台男不會穿搭的原因在於「文化差異」。圖／ingimage
一名男網指出台男不會穿搭的原因在於「文化差異」。圖／ingimage

去除天氣的因素，台灣男生為何不能像日韓男生一樣懂得穿搭呢？一名男網友發文，指出台男不會穿搭的原因在於文化差異，實際上就算不懂穿搭，也交得到女友，代表台灣女生也不在意男生的穿搭，「是整體風氣的問題」，並提到刻板印象也是原因之一。

一名男網友在Dcard發文，表示很多人會把台灣男生不會穿搭的原因歸咎於台灣天氣太「濕熱」，但他認為台男就算配短袖短褲一樣配得不好看，不僅沒有穿搭概念，更是沒色系、沒主題的隨便穿，穿搭並不是穿很多，而是穿出屬於自身的風格，但大部分台男沒有審美認知的概念。

原PO認為，台男穿搭不如日韓的原因在於「文化差異」和「刻板印象」，就算男生不會穿搭，同樣交得到女朋友，代表台灣女生本身就可以接受男生不會打扮，根本不在意男性的穿搭，整體穿搭風氣並不盛行導致的，就像台灣女生也沒辦法像日本女生一樣每天全妝。原PO也補充，台灣還有很多人認為男生化妝「很娘」，因此刻板印象也是台男無法像日韓一樣的緣故。

此文一出，不少網友提到台男不會穿搭的原因，「穿著正常舒服就好，有房有車有錢，絕對大於穿搭」、「男生衣服超貴，不然我很想買衣服啊，我超想買新衣服」、「因為台灣的審美本身就有問題，覺得只要酷就是時尚，本身在一個美學素質缺失的土壤」、「在路上絕對可以找到比你更邋遢的人，這就是放棄打扮的原因」、「台灣潮濕的要死，夏天熱爆冬天冷死」、「與其穿搭不如弄好皮膚跟身材管理」。

也有網友對穿搭提出不同看法，「我們只是平凡人，有什麼好打扮的，又不是明星或貴族，等到你哪天富貴了再來打扮」、「穿搭這玩意只有日韓人會特別在乎，你去國外走一圈你看哪個普通人民會穿搭的」、「穿搭其實影響非常少，只要你臉部建模不佳，你就算穿上男團同款套裝也沒用」、「因為韓國從出生就很在意外表跟儀表、日本從小學就開始發展穿搭、歐洲貴族從嬰兒就開始穿搭了，台灣小孩只有課業」。

穿搭

延伸閱讀

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

朋友揪出國又反悔 她「1句話」讓網友逆風：超煩超玻璃心

「鼎泰豐師傅」遍布全台…為何無人超越本店？常客曝答案：很難複製

相關新聞

台男為何不愛穿搭？ 他指是「文化差異」：沒辦法跟日韓一樣

去除天氣的因素，台灣男生為何不能像日韓男生一樣懂得穿搭呢？一名男網友發文，指出台男不會穿搭的原因在於文化差異，實際上就算不懂穿搭，也交得到女友，代表台灣女生也不在意男生的穿搭，「是整體風氣的問題」，並提到刻板印象也是原因之一。

外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

外送員送偏遠地區要加價，你接受嗎？一名女網友在Dcard抱怨，自己因為外送距離約5公里，被外送員告知要給小費才會增加接單意願。對此她不滿表示，小費本該是獎勵性質，為何成為談判條件？

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

一名火鍋店業者近日在臉書社團「斗六人社交圈」發文抱怨，有顧客透過外送平台下單，只買了一份麻辣鍋，卻在備註要求「額外多附一包高湯」。她直言高湯也是成本，卻因此被客人酸「做生意很ㄎㄜˊ」，讓她氣得公開回應：「不尊重店家的客人，也不會是我的客人。」

陸人愛上台灣1水果！館長直呼「台人不愛」 鄉民狂點頭：太甜了

「館長」陳之漢近日再度訪問中國，14日到深圳的騰訊總部參訪，並在當地一座摩天大樓的餐廳享用晚餐。招待人提到台灣的水果，並讚賞了釋迦在廣東非常受歡迎，果實大且甜。但館長卻表示，台灣人對於釋迦的接受度不高，因為其甜度過高，這也是為何台灣本地市場對釋迦的需求較少，大部分都出口到海外。

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！一名網友分享，近期搭虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人在澀谷十字路口「坐斑馬線擺拍」嗨喊超好玩！日本人氣炸開轟

許多台灣人喜歡前往日本旅遊，一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。