台男為何不愛穿搭？ 他指是「文化差異」：沒辦法跟日韓一樣

去除天氣的因素，台灣男生為何不能像日韓男生一樣懂得穿搭呢？一名男網友發文，指出台男不會穿搭的原因在於文化差異，實際上就算不懂穿搭，也交得到女友，代表台灣女生也不在意男生的穿搭，「是整體風氣的問題」，並提到刻板印象也是原因之一。

一名男網友在Dcard發文，表示很多人會把台灣男生不會穿搭的原因歸咎於台灣天氣太「濕熱」，但他認為台男就算配短袖短褲一樣配得不好看，不僅沒有穿搭概念，更是沒色系、沒主題的隨便穿，穿搭並不是穿很多，而是穿出屬於自身的風格，但大部分台男沒有審美認知的概念。

原PO認為，台男穿搭不如日韓的原因在於「文化差異」和「刻板印象」，就算男生不會穿搭，同樣交得到女朋友，代表台灣女生本身就可以接受男生不會打扮，根本不在意男性的穿搭，整體穿搭風氣並不盛行導致的，就像台灣女生也沒辦法像日本女生一樣每天全妝。原PO也補充，台灣還有很多人認為男生化妝「很娘」，因此刻板印象也是台男無法像日韓一樣的緣故。

此文一出，不少網友提到台男不會穿搭的原因，「穿著正常舒服就好，有房有車有錢，絕對大於穿搭」、「男生衣服超貴，不然我很想買衣服啊，我超想買新衣服」、「因為台灣的審美本身就有問題，覺得只要酷就是時尚，本身在一個美學素質缺失的土壤」、「在路上絕對可以找到比你更邋遢的人，這就是放棄打扮的原因」、「台灣潮濕的要死，夏天熱爆冬天冷死」、「與其穿搭不如弄好皮膚跟身材管理」。

也有網友對穿搭提出不同看法，「我們只是平凡人，有什麼好打扮的，又不是明星或貴族，等到你哪天富貴了再來打扮」、「穿搭這玩意只有日韓人會特別在乎，你去國外走一圈你看哪個普通人民會穿搭的」、「穿搭其實影響非常少，只要你臉部建模不佳，你就算穿上男團同款套裝也沒用」、「因為韓國從出生就很在意外表跟儀表、日本從小學就開始發展穿搭、歐洲貴族從嬰兒就開始穿搭了，台灣小孩只有課業」。