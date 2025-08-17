外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨外送員表示不給小費不接單。照片為示意圖，非本文當事人。 圖／聯合報系資料照片
外送員送偏遠地區要加價，你接受嗎？一名女網友在Dcard抱怨，自己因為外送距離約5公里，被外送員告知要給小費才會增加送餐意願。對此她不滿表示，小費本該是獎勵性質，為何成為談判條件？

原PO在文章開頭開嗆，「接了單又不送，要小費才送耶，距離5公里算偏遠地區？」並附上與外送員的聊天記錄，對方表示，「接到不一定會送，偏遠地區加個小費會增加意願」。

不過原PO也坦言，這單確實歷經很多次接了秒棄，如果真的沒人要送，會摸摸鼻子自認倒楣，但真正讓她在意的是這位外送員接單又不送的行為，強調小費本來就是獎勵性質，不該是做為送不送的談判籌碼。

貼文曝光後，不少網友力挺外送員，「他就實話實說而已啊，有近單誰會選遠單」、「很簡單的道理，錢沒到位沒人做，去哪都一樣」、「如果送到的地方又鳥不生蛋，沒單接回，來回就是10公里」、「他就是給妳個建議，妳有加小費的話，外送員送餐的意願會提高」、「距離太遠又偏僻，很多外送員都不送，除非有小費意願才會高」。

但也有人認為不應該，「在那邊說5公里、10公里很辛苦沒賺多少錢，送餐不是本來就他自己選的工作」、「嫌遠就不要送欸，嫌爬樓累也不要當外送師真的…薪水給得少又不是我的問題」、「你在公司上班，主管交給你屬於你職位的工作，你可以說太難了我不要？」、「現在都這樣，系統還會一直催促給小費」。

外送員送偏遠地區要加價，你接受嗎？一名女網友在Dcard抱怨，自己因為外送距離約5公里，被外送員告知要給小費才會增加接單意願。對此她不滿表示，小費本該是獎勵性質，為何成為談判條件？

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

一名火鍋店業者近日在臉書社團「斗六人社交圈」發文抱怨，有顧客透過外送平台下單，只買了一份麻辣鍋，卻在備註要求「額外多附一包高湯」。她直言高湯也是成本，卻因此被客人酸「做生意很ㄎㄜˊ」，讓她氣得公開回應：「不尊重店家的客人，也不會是我的客人。」

陸人愛上台灣1水果！館長直呼「台人不愛」 鄉民狂點頭：太甜了

「館長」陳之漢近日再度訪問中國，14日到深圳的騰訊總部參訪，並在當地一座摩天大樓的餐廳享用晚餐。招待人提到台灣的水果，並讚賞了釋迦在廣東非常受歡迎，果實大且甜。但館長卻表示，台灣人對於釋迦的接受度不高，因為其甜度過高，這也是為何台灣本地市場對釋迦的需求較少，大部分都出口到海外。

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！一名網友分享，近期搭虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人在澀谷十字路口「坐斑馬線擺拍」嗨喊超好玩！日本人氣炸開轟

許多台灣人喜歡前往日本旅遊，一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級

近期颱風、西南氣流強襲中南部，多地傳出淹水災情，讓不少農民血本無歸，導致菜價也跟著飆漲。一名高雄網友外出買飯，購買1魚3菜的便當，沒想到結帳時竟付了280元...

