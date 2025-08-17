外送員嫌地區偏遠「不給小費不送」 她傻眼：不該是談判籌碼

外送員送偏遠地區要加價，你接受嗎？一名女網友在Dcard抱怨，自己因為外送距離約5公里，被外送員告知要給小費才會增加送餐意願。對此她不滿表示，小費本該是獎勵性質，為何成為談判條件？

原PO在文章開頭開嗆，「接了單又不送，要小費才送耶，距離5公里算偏遠地區？」並附上與外送員的聊天記錄，對方表示，「接到不一定會送，偏遠地區加個小費會增加意願」。

不過原PO也坦言，這單確實歷經很多次接了秒棄，如果真的沒人要送，會摸摸鼻子自認倒楣，但真正讓她在意的是這位外送員接單又不送的行為，強調小費本來就是獎勵性質，不該是做為送不送的談判籌碼。

貼文曝光後，不少網友力挺外送員，「他就實話實說而已啊，有近單誰會選遠單」、「很簡單的道理，錢沒到位沒人做，去哪都一樣」、「如果送到的地方又鳥不生蛋，沒單接回，來回就是10公里」、「他就是給妳個建議，妳有加小費的話，外送員送餐的意願會提高」、「距離太遠又偏僻，很多外送員都不送，除非有小費意願才會高」。

但也有人認為不應該，「在那邊說5公里、10公里很辛苦沒賺多少錢，送餐不是本來就他自己選的工作」、「嫌遠就不要送欸，嫌爬樓累也不要當外送師真的…薪水給得少又不是我的問題」、「你在公司上班，主管交給你屬於你職位的工作，你可以說太難了我不要？」、「現在都這樣，系統還會一直催促給小費」。