「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

Nothing Headphone (1) 無線降噪耳機開箱！獨特外觀、大廠調教音色 佩戴更舒適

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

聯合新聞網／ 綜合報導
大部分的火鍋外送都會附基本湯底，但也有店家需要額外付費。 示意圖／ingimage
一名火鍋店業者近日在臉書社團斗六人社交圈」發文抱怨，有顧客透過外送平台下單，只買了一份麻辣鍋，卻在備註要求「額外多附一包高湯」。她直言高湯也是成本，卻因此被客人酸「做生意很ㄎㄜˊ（小氣之意）」，讓她氣得公開回應：「不尊重店家的客人，也不會是我的客人。」

業者指出，當天接到訂單後，還特地致電提醒對方餐點內容只有一份火鍋，沒有附其他單點食材，因此無法再免費提供一大包高湯。沒想到好心提醒卻換來批評，讓她決定直接拒單。她強調，外送平台抽成高，已經給顧客「店內價」，連現場客人也沒有額外送湯的規矩，怎麼會因備註就得多做。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。有人笑說，「170元就想當大爺？」、「少做一單餓不死，多做一單可能會氣死」；也有人建議老闆乾脆在菜單上新增「加購湯底」選項，讓想喝湯的客人自行加價，避免糾紛。

不少自稱曾消費過的客人也留言力挺，「我也買過，湯本來就很多」、「老闆娘人很好，還會記得我多要醬料」，認為這次事件只是遇到不合理的要求；更多人直言，「奧客就是寵不得」，肯定業者拒絕接單的做法。

也有網友提醒，若雙方能在備註或電話中好好溝通，或許能避免衝突。不過整體留言仍是一面倒支持老闆，直呼「少一個奧客，生意更順心」，還有人笑稱，「店家敢硬氣，反而更想去吃了！」

斗六 雲林 外送 火鍋

