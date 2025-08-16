陸人愛上台灣1水果！館長直呼「台人不愛」 鄉民狂點頭：太甜了

「館長」陳之漢近日再度訪問中國，14日到深圳的騰訊總部參訪，並在當地一座摩天大樓的餐廳享用晚餐。招待人提到台灣的水果，並讚賞了釋迦在廣東非常受歡迎，果實大且甜。但館長卻表示，台灣人對於釋迦的接受度不高，因為其甜度過高，這也是為何台灣本地市場對釋迦的需求較少，大部分都出口到海外。

在討論台灣的水果時，館長坦言，儘管釋迦在大陸十分受歡迎，但台灣市場對這種水果的需求較低，主要原因是其過甜的口感讓不少台灣人難以接受。館長指出，這也解釋了為什麼台灣的釋迦多數是外銷，而本地消費者對此水果的購買意願並不高。

館長的這番話也在PTT引發了廣泛討論，網友紛紛留言表示認同。許多人回應「確實阿，大概十年才吃有一次」、「真的很少，太甜了」、「95%產量都外銷，他其實沒說錯」、「釋迦本來就很冷門」、「我超少吃，30年只吃過1~2次」、「事實啊」、「很甜不喜歡」、「我35歲這輩子沒吃過...因為家裡沒人會吃」。

但也有人表示，「推文真假啦，我算常吃欸」、「小時候常吃，現在太貴了」、「現在的太甜，以前的釋迦很香，好吃」、「他們家自己不愛吃吧」、「我很愛吃欸，籽有點麻煩而已，鳳梨釋迦也是」、「看個人啦，我就蠻常吃的」。