快訊

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售！邊荷律「親簽版」競標破2萬

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸人愛上台灣1水果！館長直呼「台人不愛」 鄉民狂點頭：太甜了

聯合新聞網／ 綜合報導
館長坦言，儘管釋迦在大陸十分受歡迎，但台灣市場對這種水果的需求較低，主要原因是其過甜的口感讓不少台灣人難以接受。圖／ingimage
館長坦言，儘管釋迦在大陸十分受歡迎，但台灣市場對這種水果的需求較低，主要原因是其過甜的口感讓不少台灣人難以接受。圖／ingimage

館長」陳之漢近日再度訪問中國，14日到深圳的騰訊總部參訪，並在當地一座摩天大樓的餐廳享用晚餐。招待人提到台灣的水果，並讚賞了釋迦在廣東非常受歡迎，果實大且甜。但館長卻表示，台灣人對於釋迦的接受度不高，因為其甜度過高，這也是為何台灣本地市場對釋迦的需求較少，大部分都出口到海外。

在討論台灣的水果時，館長坦言，儘管釋迦在大陸十分受歡迎，但台灣市場對這種水果的需求較低，主要原因是其過甜的口感讓不少台灣人難以接受。館長指出，這也解釋了為什麼台灣的釋迦多數是外銷，而本地消費者對此水果的購買意願並不高。

館長的這番話也在PTT引發了廣泛討論，網友紛紛留言表示認同。許多人回應「確實阿，大概十年才吃有一次」、「真的很少，太甜了」、「95%產量都外銷，他其實沒說錯」、「釋迦本來就很冷門」、「我超少吃，30年只吃過1~2次」、「事實啊」、「很甜不喜歡」、「我35歲這輩子沒吃過...因為家裡沒人會吃」。

但也有人表示，「推文真假啦，我算常吃欸」、「小時候常吃，現在太貴了」、「現在的太甜，以前的釋迦很香，好吃」、「他們家自己不愛吃吧」、「我很愛吃欸，籽有點麻煩而已，鳳梨釋迦也是」、「看個人啦，我就蠻常吃的」。

館長 水果 釋迦 鳳梨釋迦

延伸閱讀

館長抵達深圳狂吃豬腳飯！棘手問題難解　哀嚎：這樣就毀了

館長今天飛深圳！直播計畫受阻揭內幕　喊話：希望同胞幫我

影／回應黃光芹「西進說」 館長：媒體人做事不要那麼下流

曹興誠點名傅崐萁等「四人幫」將給台灣帶來禍害

相關新聞

陸人愛上台灣1水果！館長直呼「台人不愛」 鄉民狂點頭：太甜了

「館長」陳之漢近日再度訪問中國，14日到深圳的騰訊總部參訪，並在當地一座摩天大樓的餐廳享用晚餐。招待人提到台灣的水果，並讚賞了釋迦在廣東非常受歡迎，果實大且甜。但館長卻表示，台灣人對於釋迦的接受度不高，因為其甜度過高，這也是為何台灣本地市場對釋迦的需求較少，大部分都出口到海外。

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！一名網友分享，近期搭虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人在澀谷十字路口「坐斑馬線擺拍」嗨喊超好玩！日本人氣炸開轟

許多台灣人喜歡前往日本旅遊，一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級

近期颱風、西南氣流強襲中南部，多地傳出淹水災情，讓不少農民血本無歸，導致菜價也跟著飆漲。一名高雄網友外出買飯，購買1魚3菜的便當，沒想到結帳時竟付了280元...

不貼價目表！他怨美髮業故意「藏價錢」 一票網友共鳴

在通訊軟體進步的時代，許多美髮業者會採用線上預約的方式。一名男網友發文，稱很多美髮業者都要加LINE才能詢問價格，而不是直接在IG上貼價目表，很不理解如今的美髮業風氣，對此，許多網友共鳴直言藏價格的做法「很討厭」。

台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

台北市台大醫院附近12日發生一起爭議停車事件，一名婦人為停進滿位的機車格，疑似擅自移動他人機車，不慎將車放倒後仍逕行離開，行為被行車記錄器拍下，影片上傳至臉書社團「爆料公社」後迅速引發關注，短短數小時便累積上萬按讚與大量留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。