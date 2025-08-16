快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期搭虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期搭虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。示意圖／Ingimage

搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！一名網友分享，近期搭台灣虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭虎航的班機出國，因沒有加購餐點，登機前去買了麵包和果汁，打算在飛機上吃，沒想到登機前就被地勤人員阻止，讓他直呼「坐這麼多次虎航，第一次心血來潮買東西吃，才知道原來不能買吃的上飛機！」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「朋友的咖啡被丟了」、「之前在飛機上拿東西出來吃，馬上被制止，一路餓到下飛機」、「虎航空服員巡場超勤快，乘客連偷吃的空檔都沒有」、「第一次搭也不知道，在旁邊星巴克買了咖啡，結果被拒絕上機」、「廉航大部分都禁，下次訂票前先看一下航空公司的規定吧」。

事實上，台灣虎航官網規定「請勿攜帶非本機販售之外食上機，除人道考量如沖泡牛奶及服藥外，機上恕不提供冷、熱水」。此外，其他包括酷航、亞航等，也禁止旅客攜帶外食。

外食 麵包 地勤 廉航 搭飛機 台灣虎航 航空公司

延伸閱讀

物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級

不貼價目表！他怨美髮業故意「藏價錢」 一票網友共鳴

泡溫泉遇緊急事故...救援時全場靜默 救生員提醒：孩溺水時不會反應

台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

相關新聞

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！一名網友分享，近期搭虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人在澀谷十字路口「坐斑馬線擺拍」嗨喊超好玩！日本人氣炸開轟

許多台灣人喜歡前往日本旅遊，一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級

近期颱風、西南氣流強襲中南部，多地傳出淹水災情，讓不少農民血本無歸，導致菜價也跟著飆漲。一名高雄網友外出買飯，購買1魚3菜的便當，沒想到結帳時竟付了280元...

不貼價目表！他怨美髮業故意「藏價錢」 一票網友共鳴

在通訊軟體進步的時代，許多美髮業者會採用線上預約的方式。一名男網友發文，稱很多美髮業者都要加LINE才能詢問價格，而不是直接在IG上貼價目表，很不理解如今的美髮業風氣，對此，許多網友共鳴直言藏價格的做法「很討厭」。

台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

台北市台大醫院附近12日發生一起爭議停車事件，一名婦人為停進滿位的機車格，疑似擅自移動他人機車，不慎將車放倒後仍逕行離開，行為被行車記錄器拍下，影片上傳至臉書社團「爆料公社」後迅速引發關注，短短數小時便累積上萬按讚與大量留言。

泡溫泉遇緊急事故...救援時全場靜默 救生員提醒：孩溺水時不會反應

一名網友分享去泡溫泉時遇到的驚險事故，她目睹一位爸爸突然抱著一個小朋友從溫泉池中衝出去，小女孩被放到地板上時四肢僵硬、毫無反應，救生員立刻上前實施CPR

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。