他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉
搭飛機一定要特別注意航空公司的規定！一名網友分享，近期搭台灣虎航的班機，買了麵包、果汁想在飛機上吃，結果登機前才被告知不能攜帶外食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭虎航的班機出國，因沒有加購餐點，登機前去買了麵包和果汁，打算在飛機上吃，沒想到登機前就被地勤人員阻止，讓他直呼「坐這麼多次虎航，第一次心血來潮買東西吃，才知道原來不能買吃的上飛機！」。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「朋友的咖啡被丟了」、「之前在飛機上拿東西出來吃，馬上被制止，一路餓到下飛機」、「虎航空服員巡場超勤快，乘客連偷吃的空檔都沒有」、「第一次搭也不知道，在旁邊星巴克買了咖啡，結果被拒絕上機」、「廉航大部分都禁，下次訂票前先看一下航空公司的規定吧」。
事實上，台灣虎航官網規定「請勿攜帶非本機販售之外食上機，除人道考量如沖泡牛奶及服藥外，機上恕不提供冷、熱水」。此外，其他包括酷航、亞航等，也禁止旅客攜帶外食。
