他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

在通訊軟體進步的時代，許多美髮業者會採用線上預約的方式。一名男網友發文，稱很多美髮業者都要加LINE才能詢問價格，而不是直接在IG上貼價目表，很不理解如今的美髮業風氣，對此，許多網友共鳴直言藏價格的做法「很討厭」。

2025-08-14 15:09