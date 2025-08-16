台灣人在澀谷十字路口「坐斑馬線擺拍」嗨喊超好玩！日本人氣炸開轟

許多台灣人喜歡前往日本旅遊，一名女網友分享，近期在東京澀谷車站前的十字路口，綠燈一亮就衝到馬路中央坐下來拍照，直呼「超級好玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」分享一段影片，可以發現她在澀谷車站的十字路口，當綠燈一亮時，就衝到馬路中央坐下來擺拍，阻擋正在過馬路的行人，還直呼「超級好玩！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「難怪日本人越來越討厭觀光客」、「不要丟台灣人的臉」、「不要說你是台灣人謝謝」、「到底好玩在哪？影響路人過馬路」、「不能好好拍照就好嗎？」、「這十字路口人非常多，這樣玩會影響到別人吧」、「日本從小教育不要給別人帶來困擾跟形象管理，所以不要這麼做，會被看不起」、「這就是日本人眼中的謎之行為、身為台灣人都覺得丟臉的」。

此外，還有日本網友直接在留言區以中文留言「不要來日本，謝謝」，批評該行為危險又失禮。