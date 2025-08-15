物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級

近期颱風、西南氣流強襲中南部，多地傳出淹水災情，讓不少農民血本無歸，導致菜價也跟著飆漲。一名高雄網友外出買飯，購買1魚3菜的便當，沒想到結帳時竟付了280元，讓他驚呼「物價是正常的嗎」，文章曝光網友們也紛紛嚇傻「菜價是天花板等級了」，引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他到高雄復興路上一間便當店買飯，選了1條魚及3樣青菜，結帳時老闆告知一共280元，他聽到價格當場愣住，但仍默默掏錢買單，事後越想越不對勁，拍照po網詢問網友們「280元的便當，物價是正常的嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛被價格驚呆，「菜價是天花板等級了」、「最近市場不敢去，青菜價錢跟精品店一樣」「好貴～雖然今天的青菜很貴，但也太誇張」、「現在青菜真的很貴，還有那隻魚少說也要100」、「魚類在自助餐的價格本來就不低，尤其是吳郭魚」、「你真勇敢，現在菜貴得要死，一整條魚差不多100」。

也有網友開玩笑說，「自助餐的價錢不是看菜，而是看你是不是阿姨的菜」、「綠到比綠光還綠的菜」；還有眼尖網友指出「一條魚明明就很貴了，偏偏你硬要夾2條魚，怪誰」，近距離看才發現，便當最右邊的青椒上還有一條小魚乾，讓其他人笑說「鮮魚親子丼一定比較貴」。