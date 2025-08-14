不貼價目表！他怨美髮業故意「藏價錢」 一票網友共鳴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友稱很多美髮業者都要加LINE才能詢問價格，而不是直接在IG上貼價目表。 圖／ingimage

在通訊軟體進步的時代，許多美髮業者會採用線上預約的方式。一名男網友發文，稱很多美髮業者都要加LINE才能詢問價格，而不是直接在IG上貼價目表，很不理解如今的美髮業風氣，對此，許多網友共鳴直言藏價格的做法「很討厭」。

一名男網友在Dcard發文，表示他在滑IG時經常會看到美髮師滿好看的作品，想說要不要也燙一下，也會衡量價格，但美髮師在IG上一定不會貼價目表，一定要加LINE才能問價格，「搞得訊息欄都是美髮師」，讓他坦言很不方便。

原PO表示，就算加LINE想看價目表，卻跳出「你想用什麼樣的髮型」的訊息，但他只是想知道剪髮、燙髮多少錢而已，不理解為何美髮業要這樣「藏價格」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，引起不少網友共鳴，認為藏價格的方式很討厭，「我也超討厭各種加賴問價的，看到這種店就直接淘汰懶得看了」、「去過不放價目表外表裝潢超強的店，結果理髮師把我的頭剪的亂七八糟，加洗頭快破千」、「真的，明明按價目表問剪髮價格，卻被問要什麼髮型有沒有要護髮之類的」。

也有內行網友現身說法，分享店家的策略，「增加潛在客戶吧，現在各行各業都把自己當店家經營，大多數人懶得刪賴，有活動發個消息就又會讓人想起」、「其實是因為加LINE更好管理客戶，例如群發每個月假表、優惠活動檔期、查看消費記錄、記錄每個月加好友的新客率」、「IG不回覆應該是怕被吃訊息，乾脆統一從賴」。

台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

台北市台大醫院附近12日發生一起爭議停車事件，一名婦人為停進滿位的機車格，疑似擅自移動他人機車，不慎將車放倒後仍逕行離開，行為被行車記錄器拍下，影片上傳至臉書社團「爆料公社」後迅速引發關注，短短數小時便累積上萬按讚與大量留言。

泡溫泉遇緊急事故...救援時全場靜默 救生員提醒：孩溺水時不會反應

一名網友分享去泡溫泉時遇到的驚險事故，她目睹一位爸爸突然抱著一個小朋友從溫泉池中衝出去，小女孩被放到地板上時四肢僵硬、毫無反應，救生員立刻上前實施CPR

有3孩卻沒買車！同事曝「2縣市」根本不需要 網論戰：40年都這樣過

在普遍薪水凍漲、物價漲不停的社會中，很多人抱怨存不到錢，不要說買房，甚至連買車子都有點困難。PTT上有一名網友指出，常聽人家說住雙北不要買車，因為大部分的生活其實都不需要用到車子，「聰明的就懂？」，引發網友熱議。

站務無法處理！高鐵自由座排隊「解壓縮」 女乘客怒：臉皮厚就贏？

搭乘高鐵自由座有什麼行為會讓人很反感呢？一名女網友發文，稱她準備搭乘高鐵自由座，正在排隊時，發現一位男性站在最前方排隊，而他的另一半則坐在長椅吃麥當勞，準備等到列車進站時在排進去，如此「解壓縮」排隊法讓原PO感到很氣憤，告知高鐵人員，對方卻表示此舉屬於「個人行為」，對此，不少網友直言此排隊方式的確讓人很討厭。

她愛上花東美麗山海Long Stay一年 認清「4點現實」夢碎離開

一名顏姓女網友長住在台東池上、花蓮東里一年，她愛上花東的山與海，「在花東的日子，晨光總是透過稻浪向我道早安，晚霞又在山與海之間為我送行」，然而因為許多現實問題而選擇離開...

