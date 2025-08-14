不貼價目表！他怨美髮業故意「藏價錢」 一票網友共鳴

在通訊軟體進步的時代，許多美髮業者會採用線上預約的方式。一名男網友發文，稱很多美髮業者都要加LINE才能詢問價格，而不是直接在IG上貼價目表，很不理解如今的美髮業風氣，對此，許多網友共鳴直言藏價格的做法「很討厭」。

一名男網友在Dcard發文，表示他在滑IG時經常會看到美髮師滿好看的作品，想說要不要也燙一下，也會衡量價格，但美髮師在IG上一定不會貼價目表，一定要加LINE才能問價格，「搞得訊息欄都是美髮師」，讓他坦言很不方便。

原PO表示，就算加LINE想看價目表，卻跳出「你想用什麼樣的髮型」的訊息，但他只是想知道剪髮、燙髮多少錢而已，不理解為何美髮業要這樣「藏價格」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，引起不少網友共鳴，認為藏價格的方式很討厭，「我也超討厭各種加賴問價的，看到這種店就直接淘汰懶得看了」、「去過不放價目表外表裝潢超強的店，結果理髮師把我的頭剪的亂七八糟，加洗頭快破千」、「真的，明明按價目表問剪髮價格，卻被問要什麼髮型有沒有要護髮之類的」。

也有內行網友現身說法，分享店家的策略，「增加潛在客戶吧，現在各行各業都把自己當店家經營，大多數人懶得刪賴，有活動發個消息就又會讓人想起」、「其實是因為加LINE更好管理客戶，例如群發每個月假表、優惠活動檔期、查看消費記錄、記錄每個月加好友的新客率」、「IG不回覆應該是怕被吃訊息，乾脆統一從賴」。