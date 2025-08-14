快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

聯合新聞網／ 綜合報導
都會區機車停車位常一位難求，警方提醒，擅自移動他人機車若造成損壞，移車者須負擔民事賠償責任；即使未損壞，也可能衍生其他法律糾紛。示意圖／聯合報系資料照
都會區機車停車位常一位難求，警方提醒，擅自移動他人機車若造成損壞，移車者須負擔民事賠償責任；即使未損壞，也可能衍生其他法律糾紛。示意圖／聯合報系資料照

台北市台大醫院附近12日發生一起爭議停車事件，一名婦人為停進滿位的機車格，擅自移動他人機車，不慎將車放倒後仍逕行離開，行為被行車記錄器拍下，影片上傳至臉書社團「爆料公社」後迅速引發關注，短短數小時便累積上萬按讚與大量留言。

影片顯示，該名騎乘紅色機車的婦人跨越車道停到路邊，見停車格被占滿，先移開三角錐，嘗試挪動一輛藍色 Gogoro，發現空間仍不足，又再度搬動，藍車失去平衡倒地，婦人僅低頭看了一眼，並未將車扶起，反而直接將自己的車停進空位，轉身離開。

熱心網友將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，短短幾小時吸引上萬人關注，留言更是一面倒譴責婦人的行為太自私了。隨後，藍色機車女車主也在留言區現身，寫道「我是小藍車主」，並表示當天中午看到影片，立刻從辦公室衝到現場，但婦人早已離開，愛車仍躺在地上。

女車主表示已報警，並透露車損狀況，包含剛換的新煞車桿與座墊下一體成型的車殼，初估維修費約5500元，若更換全套右側零件，費用恐達2到3萬元。因車廠師傅評估多數屬於「外傷」，不影響行車安全，雖然可以提告，但考量到自己的時間與成本，決定接受對方賠償5500元與鄭重道歉，並希望對方不要再有類似行為。同時也感謝熱心民眾提供影片，讓事件有明確證據，「沒讓我只能摸摸鼻子認倒霉」，真的是若要人不知除非己莫為。

警方提醒，擅自移動他人機車，行為已觸犯刑法第304條強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，若因移車造成機車損壞也可能觸犯毀損罪。

Gogoro 機車族 停車格

相關新聞

台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

台北市台大醫院附近12日發生一起爭議停車事件，一名婦人為停進滿位的機車格，疑似擅自移動他人機車，不慎將車放倒後仍逕行離開，行為被行車記錄器拍下，影片上傳至臉書社團「爆料公社」後迅速引發關注，短短數小時便累積上萬按讚與大量留言。

泡溫泉遇緊急事故...救援時全場靜默 救生員提醒：孩溺水時不會反應

一名網友分享去泡溫泉時遇到的驚險事故，她目睹一位爸爸突然抱著一個小朋友從溫泉池中衝出去，小女孩被放到地板上時四肢僵硬、毫無反應，救生員立刻上前實施CPR

有3孩卻沒買車！同事曝「2縣市」根本不需要 網論戰：40年都這樣過

在普遍薪水凍漲、物價漲不停的社會中，很多人抱怨存不到錢，不要說買房，甚至連買車子都有點困難。PTT上有一名網友指出，常聽人家說住雙北不要買車，因為大部分的生活其實都不需要用到車子，「聰明的就懂？」，引發網友熱議。

站務無法處理！高鐵自由座排隊「解壓縮」 女乘客怒：臉皮厚就贏？

搭乘高鐵自由座有什麼行為會讓人很反感呢？一名女網友發文，稱她準備搭乘高鐵自由座，正在排隊時，發現一位男性站在最前方排隊，而他的另一半則坐在長椅吃麥當勞，準備等到列車進站時在排進去，如此「解壓縮」排隊法讓原PO感到很氣憤，告知高鐵人員，對方卻表示此舉屬於「個人行為」，對此，不少網友直言此排隊方式的確讓人很討厭。

她愛上花東美麗山海Long Stay一年 認清「4點現實」夢碎離開

一名顏姓女網友長住在台東池上、花蓮東里一年，她愛上花東的山與海，「在花東的日子，晨光總是透過稻浪向我道早安，晚霞又在山與海之間為我送行」，然而因為許多現實問題而選擇離開...

「天熱免消費也能吹冷氣」7-11門口公告爆紅 網友直呼暖心也憂衍生1現象

一名網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」分享，近期曾在好幾家7-11門前，看到一張公告，上面寫著「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」，直呼真的有被感動到，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。