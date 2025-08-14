台灣最美風景？婦搶停車格放倒Gogoro轉身走 路人影片助車主追兇索賠

台北市台大醫院附近12日發生一起爭議停車事件，一名婦人為停進滿位的機車格，擅自移動他人機車，不慎將車放倒後仍逕行離開，行為被行車記錄器拍下，影片上傳至臉書社團「爆料公社」後迅速引發關注，短短數小時便累積上萬按讚與大量留言。

影片顯示，該名騎乘紅色機車的婦人跨越車道停到路邊，見停車格被占滿，先移開三角錐，嘗試挪動一輛藍色 Gogoro，發現空間仍不足，又再度搬動，藍車失去平衡倒地，婦人僅低頭看了一眼，並未將車扶起，反而直接將自己的車停進空位，轉身離開。

熱心網友將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，短短幾小時吸引上萬人關注，留言更是一面倒譴責婦人的行為太自私了。隨後，藍色機車女車主也在留言區現身，寫道「我是小藍車主」，並表示當天中午看到影片，立刻從辦公室衝到現場，但婦人早已離開，愛車仍躺在地上。

女車主表示已報警，並透露車損狀況，包含剛換的新煞車桿與座墊下一體成型的車殼，初估維修費約5500元，若更換全套右側零件，費用恐達2到3萬元。因車廠師傅評估多數屬於「外傷」，不影響行車安全，雖然可以提告，但考量到自己的時間與成本，決定接受對方賠償5500元與鄭重道歉，並希望對方不要再有類似行為。同時也感謝熱心民眾提供影片，讓事件有明確證據，「沒讓我只能摸摸鼻子認倒霉」，真的是若要人不知除非己莫為。

警方提醒，擅自移動他人機車，行為已觸犯刑法第304條強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，若因移車造成機車損壞也可能觸犯毀損罪。