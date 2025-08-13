泡溫泉遇緊急事故...救援時全場靜默 救生員提醒：孩溺水時不會反應

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享和男友去泡溫泉時遇到小孩溺水的緊急事件。示意圖／ingimage
一名網友分享和男友去泡溫泉時遇到小孩溺水的緊急事件。示意圖／ingimage

一名網友分享去泡溫泉時遇到的驚險事故，她目睹一位爸爸突然抱著一個小朋友從溫泉池中衝出去，小女孩被放到地板上時四肢僵硬、毫無反應，救生員立刻上前實施CPR，現場其他泡湯民眾全都站了起來，屏息關注救援進展。

網友在Threads上發布一段影片，講述和男友去泡溫泉時遇到的恐怖事件，原PO表示該名爸爸將小女孩從池中抱出去時，她是趴著且毫無動靜，救生員看到後馬上衝下去「瘋狂幫她CPR」，溫泉的櫃檯也立刻打電話叫救護車，原PO男友補充，一開始CPR的時候小孩完全沒了呼吸、眼神發散，持續施救1分多鐘後眼睛慢慢出淚並哭出聲音，他提到溫泉池水深不超過100公分，推測可能是媽媽在照顧另一名更小的小孩時，沒有注意到旁邊的小女孩，「5秒10秒而已立刻溺水」。而在救援小女孩的過程中，所有的泡湯民眾一片沉默並起立，「那一刻大家的心都在懸著」，最後CPR成功後全場拍手，原PO也提醒暑假許多父母會帶小孩出去玩水，請務必多花一些心思照顧。

貼文一出，立刻引起討論，「好險救回來了」、「之前帶小孩泡湯，我手裡還牽著幼兒園的孩子走進一個小溫泉池。但就是轉頭看了一下旁邊遠處一點的水池，再回頭手上的小孩居然沉到水裡沒聲音！沒掙扎！我還牽著！真的是1-2秒鐘的事情，太可怕，馬上把小孩抱起來」、「眼睛，絕對，不能離開！一秒都不行」、「看完眼角泛淚了，真的不要離開小孩的視線，還好結局是好的」、「所以真的應該全民學習CPR，CPR是要不間斷地做，最好現場一直有人可以輪流做...」、「謝謝救生員的努力和不放棄」、「小孩溺水超級安靜，他們也不知道掙扎就只會浮在那邊」、「之前去兒童池也是很淺大概90公分，還在開玩笑說這麼淺，安全啦，旁邊就浮一個臉朝下的兒童，立馬抱起來孩子就哭起來了，旁邊阿嬤立馬罵阿公怎麼沒有注意到，真的超可怕的」、「小孩，幾十公分就可能溺水」。

也有救生員留言表示「根據我的經驗還有以前前輩說過的故事，部分年紀很小的小朋友溺水是沒有反應的，什麼意思呢？就是他看起來在水母飄，可是其實他一直在喝水，面朝下但不會掙扎，不會出現傳統意義上溺水用手拍水雙腳亂踢的狀況，我的意思是不要先入為主認為家長沒在顧，有時候還真的看不太出來」。此外，還有網友分享部分泳衣的顏色如灰、白、藍色泳衣在水中易看不清，需多加注意。

