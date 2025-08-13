有3孩卻沒買車！同事曝「2縣市」根本不需要 網論戰：40年都這樣過

在普遍薪水凍漲、物價漲不停的社會中，很多人抱怨存不到錢，不要說買房，甚至連買車子都有點困難。PTT上有一名網友指出，常聽人家說住雙北不要買車，因為大部分的生活其實都不需要用到車子，「聰明的就懂？」，引發網友熱議。

網友在PTT以「台北市真的不用買車對吧」為題發文，他表示常常聽到人家說，住在雙北不要買車，他指出身邊同事家裡有三個小孩，在台北生活幾十年也是沒買車，大部分生活起居其實都不需要車，現在連買Costco也可以用Uber送到家，好奇「有沒有雙北其實不要買的掛，聰明的就懂？」

此文一出，馬上引起論戰，有人支持原PO說，「真的大眾運輸就夠方便」、「住台北40年家裡沒汽車也沒機車+1」、「台北就是捷運+計程車，最方便了」、「根本不需要車」、「台北市開車就是塞塞塞」、「台北開車比捷運公車還慢」、「我快20年沒有開車騎車了，幾乎所有地方捷運都能到，遠一點的就走路+Ubike」。

但也有人認為，「新北還是需要」、「我們一個小孩，出門都開車」、「有小孩有車比較方便拉，什麼嬰兒車、玩沙的都可以放車上不用拿來拿去」、「帶娃要用車，主要還是怕寶寶哭鬧吵到別人」、「雨天很難叫到uber」、「有老有小還是要有車，單身就真的別買了」、「假日常常開車到處玩，覺得有車還是比較方便」。