她愛上花東美麗山海Long Stay一年 認清「4點現實」夢碎離開

一名顏姓女網友長住在台東池上、花蓮東里一年，然而因為許多現實問題而選擇離開。圖為台東池上。聯合報系資料照
一名顏姓女網友長住在台東池上、花蓮東里一年，她愛上花東的山與海，「在花東的日子，晨光總是透過稻浪向我道早安，晚霞又在山與海之間為我送行」，然而因為許多現實問題而選擇離開，她決定寫出這段親身體會，誠心分享給想移居花東的朋友們。

該名女網友在自己經營的社團「我在池上Long Stay的日子～淑如好棒棒，我的生活日記」分享，在台東池上、花蓮東里長住一年的親身體驗，她愛上了一整年的山與海，卻在現實裡選擇放手，「曾經以為，這樣的風景與人情，足以支撐我餘生的生活；甚至真心想過，在這裡老去，將日子種在山海之間」。

顏姓網友點出迫使她離開的4大原因：

一、交通問題

女網友表示台9線、台11線幾乎全線測速，測速密集導致長途開車壓力大；天然災害頻繁，地震、颱風或豪雨後，北迴、南橫、南迴常中斷，一旦受困，會有孤立無援的感覺。

二、生活成本偏高

女網友透露物價比西部高，即使是農產品也不例外，除非全自給自足，否則日常採買與外食都比西部多支出，她後來靠網購降低日用品開銷，但也意味著在地消費減少，商家成本更高、價格更難下降。

三、租屋困難與價格上漲

女網友說當地房源稀少，需求又大，適合的房子不好找，她曾遇過不肖房東收訂金後臨時加條件，甚至有人開價三萬元，理由只是「反正你負擔得起」。

四、醫療資源不足

女網友感嘆，當地專科與醫療器械有限，常需跨鎮或跨縣就醫，她舉例像池上沒有耳鼻喉科，只能跑到玉里，甚至花蓮市；婦科更稀缺，有時必須開車一小時以上到台東市。至於大醫院科別不全，部分科別一週僅看診一、二天。

最後女網友指出，花東仍是她心中的美麗所在，但當「旅行者」變成「長住者」，現實條件就必須細細衡量，分享這些所見所感，是希望能給想來花東生活的朋友，作為一個更完整的參考。

文章吸引上萬名網友朝聖，許多人也在底下紛紛表示，「言簡意賅非常務實！多年前我也曾在花東住了一年半，好山好水好風光，但仍有現實因素如同作者所述無法克服」、「很重要，身為醫療人員，也是因為這些因素放棄東移」、「很實在的分享，尤其年長者，在花東就醫一直很難解的問題」、「我今年來台東快滿７年了，很多點我都很感同身受，坐地起價的房租，貴又很難吃的外食，很高的物價」。

