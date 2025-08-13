快訊

「天熱免消費也能吹冷氣」7-11門口公告爆紅 網友直呼暖心也憂衍生1現象

聯合新聞網／ 綜合報導
統一超商7-ELEVEN。聯合報系資料照片
統一超商7-ELEVEN。聯合報系資料照片

一名網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」分享，近期曾在好幾家7-11門前，看到一張公告，上面寫著「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」，直呼真的有被感動到，引發討論。

從原PO貼出的照片可以看到，7-11不僅用斗大的藍底白字公告歡迎民眾在大熱天入內吹冷氣休息，也強調「您無需因不好意思而勉強購物，請安心休息，待恢復元氣後，我們歡迎您再度蒞臨」。原PO大讚，店家這樣明著告訴你，不用買東西也可以光明正大地入內坐著休息，對於大熱天在戶外活動需要休息的人來說，是很棒的善意，也是「勿以善小而不為」的最佳例子。

貼文曝光後，網友們紛紛留言，「這幾天都有在不同門市的門口看到，覺得小感動，雖說『取之於社會，用之於社會』，但是白紙黑字的粗暴感，還是讓人覺得很窩心⋯⋯」、「好聰明喔，這樣就是逆向操作」、「這也是增加客流量的作法，多少可以提升營業額」、「看到這種公告，原本沒有想消費的我，會很樂意掏錢出來」、「大企業做公益，是台灣人的褔氣」。

不過，也有網友表示擔心店家好心被濫用，「但有的人就不守規矩，霸佔一整天的也有」、「超商的環境也要靠大家維護，有時去超商都要擦桌，因為很髒，店員很忙顧不了那麼多」、「當店員看到有客人為了來吹冷氣，帶著外面買的食物或宵夜和手搖飲，霸佔坐位區，還不購買店內商品，還會嫌冷氣不夠涼。超商立意良善體貼，但少數客人不知感恩，店員看到也只能感嘆在心」、「全家便利商店：反正不用貼那個也會有人進來吹免費冷氣」。

