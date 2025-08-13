站務無法處理！高鐵自由座排隊「解壓縮」 女乘客怒：臉皮厚就贏？

搭乘高鐵自由座有什麼行為會讓人很反感呢？一名女網友發文，稱她正在排高鐵自由座時，發現一位男性站在最前方，而他的另一半則坐在長椅吃麥當勞，準備等到列車進站時再插入隊伍。如此「解壓縮」排隊法讓原PO感到很氣憤，告知高鐵人員，對方卻表示此舉屬於「個人行為」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在台中高鐵站排自由座車廂，準備前往左營，一名揹著黑色包的男乘客排在第一位，而她排在第二位，男子的另一半則坐在旁邊的長椅吃麥當勞，偶爾還站起來跟男子說話，隨後又坐回原位。在高鐵尚未進站時，原PO詢問男子搭車人數，男子回答兩個人，且並未覺得此舉「不公平」。

原PO透露，隨後女方歸隊，裝作沒事一樣滑手機，原PO詢問了高鐵人員，卻表明此舉屬於個人行為，站務無法介入，情侶也繼續站在他們的位置，裝作沒事一樣。「解壓縮式排隊」讓原PO感到很無奈，直言：「我還是希望我們的社會，不要是誰臉皮厚誰就贏」。

此文一出，不少網友也直呼此排隊方式很討厭，「妳很有勇氣，解壓縮就是插隊，惡人就是需要整治」、「我超討厭解壓縮，但如果是一對情侶或夫妻，我會當作沒看到，我比較針對是一大群家人、朋友那種」、「解壓縮很討厭沒錯，不過解壓一個人和解壓一群人，大家接受程度還是有落差」、「這蠻嚴重的，畢竟自由座是先到先得」。

但也有網友表示這種排隊方式不是很嚴重，「我覺得還好耶，他們就是比較早到啊，為什麼一定要一堆人一起罰站」、「如果他一直都在附近我也知道，我真的覺得還好，是小事」、「如果女方一直有走到男方旁邊講話，我也不太在意」、「我覺得還是看場所，高鐵反正上得去，一個能接受」。