小孩會看！瑜伽女師晨跑「1穿搭」遭鄰怨太露 網笑：只是煙霧彈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名瑜伽老師有晨跑的習慣，結果竟被鄰居嫌運動穿太露。示意圖/ingimage
清晨晨跑穿運動服，竟被鄰居嫌太露？一名瑜伽老師每天早上6點多外出跑步，穿著運動內衣、瑜伽褲，再披件沒拉拉鍊的運動外套，本來只是方便活動，讓流汗好散熱，沒想到鄰居卻覺得她的穿搭尺度太大，讓她滿頭問號「這樣真的算很暴露嗎？」。

該名瑜伽老師在Dcard分享，自己平時晨跑習慣穿著運動內衣、瑜珈褲，再披上一件不拉拉鍊的運動外套，時間大約是在早上6時許至7時30分，但近期卻被公寓管理員轉告，有鄰居反映她這樣穿「太暴露」，尤其剛好碰到小孩上學時段，希望她能注意一下，她當下雖然回了「好的，會再注意」，但事後越想越不解，忍不住上網詢問，「各位這樣真的算穿很露嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「說有小孩只是煙霧彈，是怕小孩爸爸看」、「到底關鄰居什麼事⋯運動這樣穿根本超正常，鄰居是不是沒去過健身房？」、「做你自己就好，根本不會很暴露好嗎？她是活在那個時代？」、「說有小孩只是煙霧彈，是怕小孩爸爸看」、「不用管那些八股的人，妳穿得很正常很健康，他們這種奇怪觀念才是在毒害他們小孩」。

不過也有人提出其他看法，「在健身房看到這種穿著沒什麼，但是在自家馬路上看到，確實很吸眼球，身材曲線一覽無遺，不是說你露，就是很敢穿，撇除小孩看到，我自己是覺得被鄰居伯伯看到有點尷尬，你不想理會也是你的選擇」、「社區來看大多以日常標準，比較不會用運動標準看待。例如對我來說運動內衣，它的定位還是被我定在『內衣』，對部分人應該也是這樣想法」。

